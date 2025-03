Spalletti furioso con le Iene per lo scherzo ai calciatori non convocati in Nazionale: «Lo diamo ai carabinieri questo numero»

Le Iene pubblica il video con lo scherzo e la telefonata di Spalletti: «Non me ne frega un cazzo di chi siete. Stai telefonando a giocatori e dicendo cagate!»

La Nazionale di Spalletti continuare a fare notizia anche dopo l’eliminazione contro la Germania in Nations League. Il celebre programma televisivo di Italia 1, Le Iene, ha ideato una beffa telefonica in cui alcuni giocatori, ormai fuori dal giro della Nazionale, sono stati contattati dall’imitatore Edoardo Mecca, che si spacciava per Spalletti. Tra i nomi coinvolti figurano Mattia Perin, Davide Calabria, Armando Izzo, Jorginho, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, che hanno reagito con ironia alla chiamata e alle provocazioni.

Non tutti però hanno gradito, come mostra il video pubblicato da Le Iene un calciatore, definito “un grande bomber che ha giocato tanti anni nell’Inter” durante la trasmissione, ha preferito non stare al gioco e ha risposto : «Io non voglio più avere nulla a che fare con voi».

Inoltre, il giocatore ha segnalato l’accaduto alla Figc, e dopo poco, come riferito dagli inviati delle Iene, Spalletti li ha chiamati:

«Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e a sinistra. Stai facendo una cosa che non puoi fare».

Con l’aiuto del miglior imitatore di mister Spalletti, Edoardo Mecca, il nostro @sebagazzarrini e Giovanni Fortunato hanno provato a dare una speranza ai calciatori esclusi dalla Nazionale. Ci saranno cascati? #LeIene https://t.co/B5kDQ9mR9V — Le Iene (@redazioneiene) March 23, 2025

«Facciamo una videochiamata e ti facciamo vedere chi siamo», è tata la risposta di Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato, ma il mister ha insistito, «Non me ne frega un cazzo di chi siete. Tu stati telefonando a dei giocatori e dicendo cagate!».

Lo scherzo termina, ma alle Iene provano a chiamare anche Galliani

