In Germania è un eroe il raccattapalle 15enne che ha fregato l’Italia sul gol-figuraccia

In Italia (e nel mondo intero) siamo troppo impegnati a prendere per i fondelli Donnarumma e compagni per quel gol – il 2-0 della Germania subito mentre l’Italia si dedicava allo sport nazionale: le proteste con l’arbitro. Ma in Germania quel gol di Musiala l’hanno intestato a un ragazzino di 15 anni, che si chiama Noel.

Noel è il raccattapalle “piccolo eroe del calcio tedesco”, come lo racconta lo Spiegel, “diventato protagonista di uno dei gol più sorprendenti nella storia della nazionale tedesca”.

“Noel lancia immediatamente la palla al capitano tedesco Joshua Kimmich, che batte l’angolo. E mentre Donnarumma stava ancora rimproverando i suoi compagni di squadra sul dischetto del rigore, Jamal Musiala spinge la palla nella porta vuota da solo, realizzando il 2-0”, scrive il giornale tedesco.

“È stato un gol di livello mondiale da parte di tutti e tre”, ha poi commentato con entusiasmo Julian Nagelsmann, “compreso il raccattapalle. Era sulla palla”.

A Noel è stato addirittura permesso di presentarsi personalmente all’intervista. L’emittente radiotelevisiva RTL gli ha chiesto come gli fosse venuta quella idea geniale: “Ero in piedi vicino alla bandierina dell’angolo e ho incrociato lo sguardo di Kimmich. Poi gli ho lanciato velocemente la palla”,

Alla fine Noel ha ricevuto un souvenir speciale: Kimmich gli ha regalato la palla autografata. “Mi ha ringraziato dopo la partita”, ha riferito Noel. Una foto con il capitano e la prospettiva di un biglietto omaggio per la prossima partita casalinga. “L’adolescente nel frattempo aveva già mandato un messaggio vocale alla madre per raccontarle la folle serata”, conclude lo Spiegel.

