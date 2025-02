In Spagna sono invidiosi di Diao: col Como 4 gol in 7 presenze, col Betis furono 6 in 47 partite (Marca)

Lui e Nico Paz sono stati definiti i baby prodigi “made in Spain” di Fabregas. Saranno i prossimi avversari del Napoli, domenica 23 febbraio.

Il Como di Cesc Fabregas ha battuto 2-0 la Fiorentina con la coppia baby “made in Spain” Assane Diao e Nico Paz, rispettivamente classe 2005 e 2004. Domenica alle 12:30 affronteranno il Napoli.

Il Como sogna con i baby prodigi “made in Spain” Diao e Nico Paz

Marca scrive:

Sono stati loro a segnare alla Fiorentina. L’ex Betis [arrivato a gennaio, ndr] ha aperto le marcature superando De Gea nell’uno contro uno; ha quasi gli stessi gol col Como (4) raggiunti in 7 presenze, rispetto a quelli ottenuti col Betis (6) in 47 partite. Il Como lo ha pagato 12 milioni nel mercato invernale.

Nico Paz, che ha giocato da falso nove, ha battuto De Gea con un tiro di mancino che ha colpito prima il palo. Lo spagnolo-argentino ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 23 presenze. Si sta avvicinando alle 10 reti ottenute la scorsa stagione.

Due dei quattro giocatori più giovani a segnare in Serie A in questa stagione sono del Como. Il quartetto è completato da Santiago Castro (Bologna) e Kenan Yildiz (Juventus).

Il Como vince 2-0 a Firenze al termine di una partita condotta con autorevolezza. Due gol di due enfant terribles: lo spagnolo Diao, 19 anni, senegalese di nascita e spagnolo di cittadinanza. Il Como lo ha acquistato a gennaio dal Betis. Sette presenze in Serie A e quattro gol. Ha segnato al Milan, all’Udinese, alla Juventus e oggi alla Fiorentina. Ha siglato la rete dell’1-0, in contropiede in purezza nato da un calcio d’angolo per la Fiorentina. Diao è stato lanciato in profondità modello Salah (che a Firenze ben ricordano), è scattato sulla sinistra, si è bevuto Mandragora come se uno andasse in motorino e l’altro a piedi, si è presentato davanti a De Gea e lo ha giocato con una finta di corpo: il portiere spagnolo è andato alla propria sinistra e Diao ha adagiato lemme lemme dall’altra parte. Si era al 41esimo.

Il raddoppio è avvenuto al 66esimo: perla del madridista Nico Paz (segnò anche al Napoli, al Bernabeu), sinistro a uncino: palo interno e rete. Vent’anni, Nico Paz è al sesto gol in Serie A.

