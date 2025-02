La squadra di Fabregas (prossima avversaria del Napoli) dà spettacolo, Diao segna in contropiede alla Salah. In rete anche Nico Paz. Fiorentina annientata

Il Como è forte, straccia la Fiorentina (0-2) e a gennaio ha preso Diao 19 anni e 4 gol in 7 partite.

Il Como vince 2-0 a Firenze al termine di una partita condotta con autorevolezza. Due gol di due enfant terribles: lo spagnolo Diao, 19 anni, senegalese di nascita e spagnolo di cittadinanza. Il Como lo ha acquistato a gennaio dal Betis. Sette presenze in Serie A e quattro gol. Ha segnato al Milan, all’Udinese, alla Juventus e oggi alla Fiorentina. Ha siglato la rete dell’1-0, in contropiede in purezza nato da un calcio d’angolo per la Fiorentina. Diao è stato lanciato in profondità modello Salah (che a Firenze ben ricordano), è scattato sulla sinistra, si è bevuto Mandragora come se uno andasse in motorino e l’altro a piedi, si è presentato davanti a De Gea e lo ha giocato con una finta di corpo: il portiere spagnolo è andato alla propria sinistra e Diao ha adagiato lemme lemme dall’altra parte. Si era al 41esimo.

Il raddoppio è avvenuto al 66esimo: perla del madridista Nico Paz (segnò anche al Napoli, al Bernabeu), sinistro a uncino: palo interno e rete. Vent’anni, Nico Paz è al sesto gol in Serie A.

Il Como di Fabregas (prossimo avversario del Napoli di Conte) gioca, corre, pressa. A volte è ingenuo in difesa come nella partita regalata in casa contro l’Atalanta: i lariani vincevano 1-0 e poi si sono ingenuamente consegnati all’undici di Gasperini.

La Fiorentina era senza Moise Kean e si è visto e sentito. Mediocre la prestazione di Folorunsho (lo diciamo per i nostalgici). Decisamente meglio Fagioli. Gudmundsson è entrato al 55esimo al posto di Zaniolo ma poi è uscito venti minuti dopo per infortunio. La Fiorentina lontanissima parente della squadra che ha annientato l’Inter 3-0.

