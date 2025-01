Torino e Siviglia interessate a Simeone, il Napoli non ha intenzione di cederlo (Schira)

Il Torino è interessato al Cholito dall’infortunio di Zapata, anche l’interesse del Siviglia è noto da tempo. “Ma a Napoli non vogliono vendere Cholito”

Nicolò Schira rende noto che Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è oggetto del desiderio di Torino e Siviglia. Il Torino segue da tempo l’attaccante argentino, soprattutto dopo l’infortunio rimediato da Zapata. Anche l’interesse del Siviglia è noto da tempo e adesso il club spagnolo sembra riprovarci.

“Torino e Sevilla hanno mostrato interesse per Giovanni Simeone, ma Napoli non vogliono vendere Cholito“.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha elogiato il lavoro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è cresciuto tanto dall’arrivo del nuovo allenatore e adesso è una valida alternativa a Lukaku. Da queste parole non sembra che Conte sia disposto a privarsene viste le indiscrezioni sul Torino. Come ha visto Lukaku? In crescita a Udine. Anche Simeone è in crescita:

«La crescita di Simeone è sotto gli occhi di tutti. Si è messo a disposizione in toto. Abbiamo parlato anche su quale aspetto poteva migliorare secondo me. Lui è un ragazzo… papà suo è stato un grande calciatore, ha fatto sempre della fatica, come me, il suo motto. Lui è un ragazzo che è stato educato con determinati valori. Ha sempre voglia di migliorare. Oggi lo vedo un giocare più completo, più convinto, più forte. Mi dà un’alternativa credibile dietro a Romelu. Lukaku sta lavorando sempre, mi auguro che sia più tranquillo, più sereno. Perché tante volte, lui è il primo che vorrebbe ricambiare l’affetto di Napoli e tutta la fiducia che gli è stata consegnata. Per noi è importante, averlo in squadra sicuramente ci dà dei vantaggi».

ilnapolista © riproduzione riservata