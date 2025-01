Spinazzola esce per un attimo dal mercato, Ngonge aspetta che qualcosa succeda (Gazzetta)

Contro la Fiorentina, il tecnico preferisce l’italiano. Per la prima volta in stagione Napoli letteralmente in emergenza, senza ali e pure senza centrocampisti (Gilmour escluso)

Oggi alle 18 il Napoli scende in campo al Franchi contro la Fiorentina in piena emergenza. Non ci sono ali che possono sostituire Kvara o Politano, entrambi infortunati. Lo scrive la Gazzetta. Non ci sono centrocampisti di ricambio ad Anguissa e McTominay, a parte Gilmour e la “scommessa” Raspadori. Conte dovrebbe scegliere Spinazzola al fianco di Lukaku e di Neres.

Per la prima volta in stagione Napoli letteralmente in emergenza

Scrive la Gazzetta:

Leonardo Spinazzola toglie il completino dalla valigia, esce per un attimo dal mercato, mette assieme ciò che ricorda del suo passato remoto da laterale offensivo e soprattutto prende aria, avendo messo assieme 34’ nelle ultime dieci di campionato e, complessivamente, 269’ da agosto in qua. Tridente insolito. A sinistra, ci andrà lui, e dovrà travestirsi da incursore e da difensore, fondere l’una e l’altra fase, inventarsi un po’ Politano e un po’ Kvara ma principalmente se stesso per arrivare sino a Lukaku e non farlo sentire terribilmente solo, come spoilerato da Conte.

Ngonge resta al fianco dell’allenatore, aspettando che qualcosa succeda in questo mese a stand aperti; Raspadori può galleggiare nel suo part-time e per dare elasticità, su quella prateria, ci va Spinazzola. Per la prima volta nella stagione va ad affrontare letteralmente l’emergenza, senza ali e pure senza centrocampisti di ricambio, tranne Gilmour che però viene considerato esclusivamente un regista.

ilnapolista © riproduzione riservata