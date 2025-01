Kvaratskhelia in panchina a Firenze? Conte ha provato Spinazzola con Neres e Lukaku (Sky)

Politano sente fastidio al polpaccio, l’ex Roma a sinistra garantirebbe più copertura. Kvaratskhelia potrebbe essere l’arma in più dalla panchina

Kvaratskhelia potrebbe addirittura essere escluso dal primo minuto contro la Fiorentina. Ne parla questa mattina Sky Sport a seguito dell’allenamento pomeridiano di ieri del Napoli di Conte, che sta pensando a soluzioni tattiche per arginare i Viola e far fronte all’assenza probabile di Matteo Politano, che sente dolore ad un polpaccio. Il georgiano verrebbe dunque messo da parte per dare spazio a Neres sulla destra – è difficile infatti pensare che Conte, che lo ha fatto solo una volta, inserisca proprio a Firenze sia Kvara che Neres insieme -. Più che altro dunque la scelta sembra quella tra Neres e Kvara più che tra Kvara e Spinazzola (che avrebbe potuto giocare anche a destra, in luogo di Neres stesso).

Conte pensa all’esclusione di Kvaratskhelia, Spinazzola affiancherebbe Neres (Sky)

Si legge così sul sito di Sky Sport, grazie al servizio di Francesco Modugno:

“Dei tre, gioca… il quarto. E sarebbe una scelta forte, che spiazza. Anche se poi un po’ anche dovuta da un infortunio che scoccia e dagli equilibri che il campo impone: Politano infatti si è fermato e ha ha noie a un polpaccio. E il fastidio costringe Conte a cambiare ancora, a cercare altre soluzioni; anche nuove. Così ecco la bozza dell’idea e la possibilità di un tridente mai visto: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti con Kvaratskhelia in panchina. E Zerbin pronto ad andare a Venezia ma bloccato per qualche giorno perché è comunque uno in più nella partita che può valere l’allungo e lo strappo in classifica approfittando della Supercoppa.

Conte valuta, pesa, decide. E sacrifica, se deve. Anche il talento di Kvara che diventerebbe il grande eventuale escluso. Per scelta e per necessità. Politano è la qualità che sa farsi quantità, l’ala generosa e sempre prezioso. Il contrappeso tattico del Napoli, e un altro così non c’è. Però Spinazzola ha sprint e spunto e per Firenze è un’opzione seria”.

ilnapolista © riproduzione riservata