Danilo conteso da Napoli e Milan, ma i rossoneri possono giocarsi la carta Tomori con la Juve

Sportmediaset: il difensore inglese piace molto ai bianconeri e potrebbero optare per uno scambio; ma dovranno attendere la valutazione di Conceiçao per lui.

Danilo è in uscita dalla Juventus e in Serie A è lotta a due per averlo: da una parte, c’è il Napoli che vorrebbe rafforzare il proprio reparto difensivo con un calciatore d’esperienza e che conosce il campionato italiano; dall’altra, il Milan, che ha un asso nella manica per convincere i bianconeri, ovvero Tomori.

Il Milan potrebbe convincere la Juventus per Danilo grazie a Tomori

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno e fuori dai programmi di Thiago Motta, piace ad Antonio Conte per l’esperienza che può portare alla retroguardia azzurra, qualità che non disdegnerebbero pure i rossoneri che possono giocare una carta in più con la Juve: Fikayo Tomori. L’inglese è nella lista degli obiettivi dei bianconeri per il mercato di gennaio. Ora si attendono le valutazioni di Conceiçao sul giocatore. La Juve vorrebbe un indennizzo per liberare Danilo, il Napoli punta a ottenerlo gratis mentre il Milan resta a guardare a fari spenti: se si sbloccasse la situazione Tomori, da ricordare che già in estate Kalulu aveva lasciato Milano per approdare a Torino, anche i rossoneri entrerebbero in gioco.

Il ds del Napoli Manna aspetta, altrimenti virerà su Luiz Felipe (Gazzetta)

Scrive D’Angelo:

Il Napoli vuole Danilo e aspetta che tra lui e la Juve si trovi il punto di incontro per dirsi addio e voltare pagina. Ma non potrà restare a lungo in attesa, perché l’arrivo di un nuovo difensore è diventato una necessità dopo l’infortunio di Buongiorno. Il Napoli vuole dare a Conte un innesto pronto già alla ripresa del campionato: Manna aspetterà qualche altro giorno, ma senza segnali positivi virerà su altri obiettivi. C’è Luiz Felipe che aspetta, mentre Ismajli dell’Empoli (anche lui in scadenza giugno) può essere un’altra valida alternativa. Ma Danilo resta l’obiettivo numero uno, tanto che il Napoli sarebbe pronto a farlo firmare già ore per l’estate se non dovesse prenderlo subito.

ilnapolista © riproduzione riservata