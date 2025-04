Nessuno come Conte: alla prima stagione a Napoli ha fatto meglio di Sarri, Ancelotti e Spalletti (CorSport)

Se gli azzurri batteranno il Torino e Lazio e Bologna non pareggeranno, il Napoli sarà aritmeticamente in Champions a 4 giornate dalla fine; Spalletti ci arrivò a tre.

Il Napoli è a un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions League, se batterà il Torino e Lazio e Bologna non pareggeranno. La statistica premierebbe Antonio Conte.

Conte alla prima stagione a Napoli ha fatto meglio di Sarri, Ancelotti e Spalletti

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Il traguardo sarebbe tra l’altro raggiunto a quattro giornate dalla fine, in largo anticipo; anche prima di quanto riuscì a fare il Napoli di Spalletti nella stagione 2021-2022 (tre), la prima sulla panchina di una squadra che pochi mesi dopo trasformò in una favola da scudetto. Con 71 punti collezionati e il primo posto in classifica al fianco dell’Inter alla 33ª giornata, Conte ha già migliorato il cammino dei Napoli di Sarri, Ancelotti e Spalletti a parità di calendario e alla prima stagione in panchina. E, volendo, anche di Benitez. Nessuno come lui all’esordio. Il grande ritorno in Europa dalla porta principale è ormai davvero vicino: questione di ore o di giorni, è chiaro.

Ma il Napoli, oltre a inseguire l’obiettivo dichiarato è anche sulle tracce del grande sogno scudetto nato all’improvviso, a dispetto di tutto e tutti. In barba al mercato, alla cessione di Kvara e alle difficoltà oggettive: Conte, per dirne una, non ha la rosa al completo dal 18 gennaio, notte della vittoria a Bergamo con l’Atalanta; Buongiorno, la dinamite della difesa, ha saltato undici delle ultime diciassette partite; e Neres, la fantasia e l’unica alternativa credibile a Kvara, ne ha giocate appena tre delle ultime nove e ora è di nuovo infortunato e salterà quantomeno le prossime tre. A cominciare dal Toro.

