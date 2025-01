Rodri: «Ronaldo ha criticato il mio Pallone d’oro? Quando sceglievano lui, immagino fosse d’accordo»

Ad As: «Sa come funziona la votazione. Penso che nella vita devi prendere le cose come vengono, anche quelle brutte. Spero di tornare a giocare negli ultimi mesi di stagione».

In un’intervista ad As, Rodri ha parlato di come la vittoria del Pallone d’oro gli abbia cambiato la vita. Se nella prima parte dell’intervista si era concentrato in un resoconto del suo 2024, nella seconda parte descrive come ha vissuto uno dei momenti più significativi della sua carriera.

Rodri: «Ronaldo ha criticato il mio Pallone d’oro? Gli stessi giornalisti un tempo glielo facevano vincere»

Pazzesco vincere il Pallone d’oro, no?

«Sì, mi ha cambiato la vita. Ne parlavo con il mio staff. Forse non ero cosciente quando l’ho vinto, ma mi ha cambiato la vita. Uscire per strada non è più la stessa cosa. Molte cose che potevo fare prima, ovviamente, ora non posso più farle. Ma è per una cosa positiva».

Cosa ne pensi delle recenti parole di Cristiano Ronaldo sul Pallone d’Oro, mettendo in dubbio la tua vittoria e dicendo che Vinicius meritava il premio?

«Beh, è una sorpresa, davvero, perché sa meglio di chiunque altro come funziona questo premio e, soprattutto, come viene scelto il vincitore. Quest’anno i giornalisti che hanno votato hanno ritenuto che avrei dovuto vincerlo io. Probabilmente, questi stessi giornalisti sono stati quelli che all’epoca hanno votato per lui, e immagino che allora era d’accordo».

Il Pallone d’Oro pesa di più dell’infortunio al crociato?

«Vivo con la filosofia che nella vita devi prendere le cose come vengono. Non c’è bisogno di rimpiangere quando le cose non sono come vuoi o impazzire quando vinci un Pallone d’Oro. Dio mi ha dato quello che mi ha dato e io sono super grato. Devo fare i conti con tutto, anche con gli infortuni, e tirare avanti».

Ti vedi giocare alla fine di questa stagione?

«Sì, mi conosco e sono una persona che recupera bene, una persona con una mentalità positiva. Ovviamente voglio giocare di nuovo in questa stagione».

Ha detto che il suo corpo aveva bisogno di fermarsi…

«Lo abbiamo sperimentato qualche altro anno con De Bruyne o con un altro giocatore che è stato assente per molto tempo. È un momento in cui la squadra deve essere unita. So che siamo in un brutto momento, un momento che forse stiamo facendo fatica ad assimilare e in cui non ci sentiamo bene, ma alla fine questo fa parte dello sport. Dobbiamo rialzarci. La cosa buona è che c’è tempo per il resto della stagione. Questo cambia molto. Il calcio cambia. Non penso che alla fine questo momento sia molto significativo. Si passa attraverso fasi durante tutto l’anno. Ovviamente, non ci si deve rilassare o credere che cambierà qualcosa da un giorno all’altro. Questo non succede nel calcio. Devi migliorare gradualmente. Siamo in una situazione, direi, un po’ borderline. Dobbiamo cercare di vincere, ma senza fretta».

La nazionale ha bisogno di Rodri, il City ha bisogno di Rodri… il calcio ha bisogno di te?

«Io ho bisogno della mia squadra, della mia nazionale, del calcio! Il desiderio di tornare è reciproco. Nel mio ringraziamento per il Pallone d’Oro all’Etihad, nei giorni in cui sono stato lì a sostenere i miei compagni di squadra dagli spalti, morivo dalla voglia di tornare da loro. Mi mancano».

