Ronaldo: «Io allenatore? No, forse potrei diventare proprietario di un club»

«La lega saudita è meglio della Ligue 1. La Francia ha solo il PSG. Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40 gradi e vedrai…».

Di ritorno dalla vacanze con la famiglia in Lapponia, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio come miglior giocatore del Medio Oriente 2024 ai Globe Soccer Awards. Il portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di calcio e del suo pronostico per la Champions

«Se dovessi scommettere su una squadra per vincere la UCL? Real Madrid. L’aura di Bernabeu è diversa. Tutte le squadre hanno paura di giocare lì. Questo è un dato di fatto».

Parlando del suo ex club ha proseguito: «La gente non si aspetta che il Real Madrid sia bravo all’inizio, ma alla fine… ora è davanti al Barcellona».

🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo wins the Best Middle East player 2024 at the Globe Soccer Awards. pic.twitter.com/9N116fiX29 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

Il campione portoghese ha sottolineato la qualità della Saudi League anche rispetto al campionato francese

«La lega saudita è meglio della Ligue 1, certo. La Francia ha solo il PSG. Il resto è finito». Il clima proibitivo in Arabia non aiuta a giocare: «Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40 gradi e vedrai…».

Interrogato sul periodo decisamente negativo dello United di cui ha partecipato anche Ronaldo, prima di lasciare il calcio europeo, ha risposto: «Amo il Manchester United, voglio il meglio per loro».

Leggi anche: Cristiano Ronaldo: «Non ho alcun rispetto per Ten Hag, non può dire che lo United non vincerà niente»

Non è assolutamente un mistero che Cr7 non abbia mai visto di buon occhio Ten Hag nella loro esperienza comune allo Unite, ma oggi pensa che il problema non sia il tecnico: «Il problema NON è l’allenatore, è un altro».

Infine sul suo futuro: «Diventare allenatore o manager? No… ma forse potrei diventare proprietario di un club».

ilnapolista © riproduzione riservata