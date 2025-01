Offerta ufficiale del Napoli all’Al Ahli per Allan Saint-Maximin: proposto un prestito oneroso fino a giugno

Lo scrive Matteo Moretto (Relevo) su X e aggiunge: “Il Napoli sta trattando con l’Anderlecht per Francis Amuzu”

Il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale all’Al Ahli per Allan Saint-Maximin, esterno dotato di tecnica e velocità. L’anno scorso era al Newcastle. Lo scrive Matteo Moretto (Relevo) su X.

“Esclusiva. Il Napoli sta trattando con RSC Anderlecht per Francis Amuzu ma nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin. Al’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno“.

Esclusiva. Il Napoli sta trattando con RSC Anderlecht per Francis Amuzu ma nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin. Al’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno. pic.twitter.com/hLt5FqgBfL — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 31, 2025

Già nel 2017 Saint-Maximin era l’uomo da tenere d’occhio

Nel 2017, sul Napolista scrivevamo:

“Allan Saint-Maximin è l’ultimo acquisto del Nizza, insieme a Sneijder. Se nei giorni del suo arrivo in Costa Azzurra, si parlava (giustamente) solo dell’olandese, ora (altrettanto giustamente) il protagonista è diventato proprio lui. Perché è abile e arruolabile, a differenza dell’olandese ex Inter. E perché comunque è un calciatore appariscente, ti ricordi com’è fatto, come gioca, quello che dà in campo alla squadra. È uno imprevedibile, che prende palla in attacco e punta in verticale verso la porta, ha una buona conduzione, un buon controllo, è vivace e veloce. Ne ha parlato Nicola Lo Conte nella presentazione del Nizza offensivo del Napolista, ne parlano un po’ tutti.

Anche L’Equipe gli dedica un articolo, incastonato tra quelli che raccontano e descrivono il Napoli in funzione del matchday. Ludovic Paradinas, uno scout del Saint-Etienne, lo definisce come «uno dei migliori talenti dell’annata 1997, un innamorato del dribbling che incontrando Favre potrebbe aver trovato il tecnico giusto per gestirne il talento, per inserire il suo gioco all’interno di un sistema». Dal punto di vista umano, Paradinas lo descrive come una persona «intelligente, passionale». È l’acquisto più costoso nella storia del Nizza (10 milioni), per lui il club rossonero ha predisposto una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Insomma, su di lui ci sono grandi attese, per lui sono state costruite grandi speranze. A partire da questa sera.

Noi del Napolista vi abbiamo “messo in guardia”, ma dobbiamo anche cercare di essere realisti. Perché parliamo di un calciatore potenzialmente pericoloso, ma non dobbiamo cadere nell’errore della sopravvalutazione. In quattro stagioni calcistiche, Saint-Maximin ha cambiato quattro squadre. Saint-Etienne, Hannover, Monaco, Bastia. Insomma, non ha ancora sfondato“.

ilnapolista © riproduzione riservata