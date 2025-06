Lucca, l’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio ma il Napoli è avanti (Accomando)

Lorenzo Lucca è la priorità “low cost” del Napoli come vice Lukaku, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo con il Liverpool per Darwin Nunez (la pista appare però complicata). L’attaccante dell’Udinese, nelle ultime ore, è stato anche accostato all’Atletico Madrid, ma in pole ci sono gli azzurri.

L’Atletico Madrid ha sondato Lucca, ma il Napoli è avanti

Il giornalista Mediaset Orazio Accomando scrive su X:

Nelle scorse ore c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid per Lucca. Un contatto esplorativo, visto l’ottimo rapporto tra i due club e l’apprezzamento di Simeone. Napoli nettamente avanti, pronto a chiudere in settimana e assolutamente non disposto a partecipare ad aste. Che difficilmente ci saranno.

Secondo Di Marzio: «Ma la vera novità riguarda l’attacco. Se da una parte Darwin Nunez resta tra i profili monitorati, il Napoli si sta indirizzando sempre di più verso una scelta ben precisa: Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000 è considerato il complemento ideale per Romelu Lukaku, e l’idea del club è quella di affiancargli un attaccante giovane, italiano, con caratteristiche compatibili e margini di crescita importanti. Tra lunedì e martedì il Napoli e l’Udinese si incontreranno per trovare l’intesa e chiudere l’operazione. Il club sta cercando di stringere i tempi per avere il giocatore già a disposizione per il ritiro. Non si tratta di una scelta dettata dal budget: il Napoli è pronto a investire con decisione anche su altri ruoli, ma per l’attacco la convinzione su Lucca cresce giorno dopo giorno».