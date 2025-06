Noa Lang, il Napoli ha trovato l’accordo col Psv (Sky)

Noa Lang poteva essere il sostituto di Kvaratskhelia al Napoli. Lui aveva già detto sì ma il Psv si è messo di traverso. E, con il senno del poi, ha avuto ragione il club olandese. Oggi il club azzurro sembra ra aver finalmente raggiunto il suo obiettivo come ha riportato la redazione di Sky Sport

Noa Lang al Napoli

Il Napoli aveva già un accordo con il giocatore, ma mancava ancora un’intesa con il Psv. L’accordo con il club olandese è poi arrivato nelle ultime ore, adesso si sistemeranno gli ultimi dettagli. L’affare si farà però a 25 milioni più 5 milioni di bonus, cioè 30 milioni di euro complessivi. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030. L’affare si chiuderà definitivamente la prossima settimana.

Noa Lang, in arte Noano, è un rapper di successo. Canta anche il suo amore per la maglia numero 10

Non solo football per Noa Noëll Lang, 26 anni compiuti il 17 giugno, madre olandese e padre surinamese, un tappeto di tatuaggi sul corpo. Il suo numero di maglia preferito è il 10 cui ha dedicato anche una canzone. A Napoli non potrà farlo, ovviamente.