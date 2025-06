Il Napoli ha già incassato 23 milioni con Natan, Gaetano, Rafa Marin, Caprile (CorSport)

Il Napoli può disporre di un tesoretto da 23 milioni di euro dai calciatori in prestito che sono stati riscattati. Inoltre, deve ancora cedere diversi calciatori che sono sul mercato e che non rientrano nei piani di Antonio Conte.

Il Napoli ha già guadagnato 23 milioni dai prestiti riscattati e mancano ancora diverse uscite

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli ha già incassato una cifra considerevole, 23 milioni di euro, frutto di tre cessioni già praticamente definite. Natan ha convinto il Betis, che lo ha riscattato per 9 milioni di euro. A Cagliari, invece, sono rimasti il portiere Caprile (8 milioni) e il centrocampista Gaetano (6 milioni), entrambi protagonisti di una buona annata in prestito. È pronto a dire “hasta luego” anche Rafa Marin, destinato a un Villarreal che l’anno prossimo giocherà in Champions League. Il tecnico Marcelino lo voleva già a gennaio, ma l’affare era stato bloccato dal mancato arrivo di un sostituto. Prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15.

Per i quattro che vanno via, ce ne sono più del doppio ancora con la valigia in mano. Mazzocchi piace al Sassuolo, mentre il giovane Hasa andrà in prestito a ‘farsi le ossa’. Anche Ngonge è sul piede di partenza, con l’interesse di club importanti come Torino e Monaco, mentre per Simeone tra le tante estimatrici ci sono Siviglia e Pisa. Le cessioni dei “prestiti di ritorno” possono generare altri introiti: Zanoli potrebbe rientrare in un’operazione con il Bologna, e Zerbin, che torna dal prestito al Venezia è pronto a ripartire. Rientrano alla base anche Ambrosino (piace al Cagliari) e Cajuste. Discorso diverso, invece, per Michael Folorunsho, rientrato dalla Fiorentina dopo un infortunio, e Jesper Lindstrom, che l’Everton non ha riscattato. L’esterno danese, purtroppo, è stato costretto a fermarsi a marzo per un intervento di ernia inguinale, limitando la sua visibilità nel mercato.