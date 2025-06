Il Napoli si sta indirizzando sempre più verso Lucca: si può chiudere tra lunedì e martedì (Di Marzio)

Il Napoli vuole chiudere subito per avere il giocatore già a disposizione per il ritiro. Darwin Nunez ha costi diversi

Settimana decisiva in casa Napoli sul fronte mercato. Dopo le novità su Noa Lang riportate da Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato dell’attacco azzurro per il prossimo anno, soffermandosi sulla trattativa per Lucca.

Il Napoli vuole chiudere l’operazione prima del ritiro:

Secondo Di Marzio: «Ma la vera novità riguarda l’attacco. Se da una parte Darwin Nunez resta tra i profili monitorati, il Napoli si sta indirizzando sempre di più verso una scelta ben precisa: Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000 è considerato il complemento ideale per Romelu Lukaku, e l’idea del club è quella di affiancargli un attaccante giovane, italiano, con caratteristiche compatibili e margini di crescita importanti. Tra lunedì e martedì il Napoli e l’Udinese si incontreranno per trovare l’intesa e chiudere l’operazione. Il club sta cercando di stringere i tempi per avere il giocatore già a disposizione per il ritiro. Non si tratta di una scelta dettata dal budget: il Napoli è pronto a investire con decisione anche su altri ruoli, ma per l’attacco la convinzione su Lucca cresce giorno dopo giorno».

Lucca e Nunez a confronto:

L’esperto Luca Marchetti nei giorni scorsi a Sky Sport: «Lucca e Nunez sono due giocatori forti ma hanno profili diversi. Uno è già affermato a livello internazionale e costa 60-70 milioni di euro. L’altro è un ragazzo che ha un bel futuro davanti e si è imposto molto bene in Serie A quest’anno. Nunez non è andato bene quanto Lucca nell’ultimo anno, in termini realizzativi, ma lui gioca in una big da due anni mentre Lucca no. Ci sono costi e aspettative diverse. Lucca sarebbe l’alternativa di Lukaku, invece Nunez quello che si va a giocare il posto con Big Rom. Dalle fonti che abbiamo, sono convinto che il Napoli finché avrà una porta aperta su Nunez continuerà a lavorare su lui. Detto che per Lucca la trattativa è ancora aperta».