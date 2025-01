Ngonge, il Verona spinge per un prestito negli ultimi giorni di mercato (Schira)

Il club gialloblù vorrebbe convincere il Napoli; ma gli azzurri devono prima ingaggiare un altro esterno.

Cyril Ngonge è ancora in attesa di conoscere il suo futuro, con il Napoli che per il momento ha deciso di bloccarlo fino a quando non arriverà un nuovo esterno.

Se la Lazio si era mostrata interessata al belga, anche l’Hellas Verona spera in un suo ritorno. L’ala, infatti, era stata acquistata dal Napoli giusto un anno fa, non riuscendo però ad imporsi nelle gerarchie prima di Calzona, poi di Conte.

Ngonge, persiste l’interesse del Verona che spera in un prestito

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Verona spera di ingaggiare Cyril Ngonge in prestito dal Napoli negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

#Verona hope to sign Cyril #Ngonge on loan from #Napoli in the last days of the winter transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2025

La Lazio voleva scambiare il belga con Isaksen

La Lazio punta all’ingaggio di Ngonge del Napoli e per convincere i partenopei, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere uno scambio con Isaksen.

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Freme Cyril Ngonge: lo ha chiesto la Lazio, in ballo c’è uno scambio con il danese Gustav Isaksen, 23 anni, il giustiziere del Maradona. Ma la Lazio chiede anche un conguaglio (2-3 milioni).

Anche il Milan, secondo Tuttomercatoweb, ha fatto un sondaggio per Nngonge. Colpo da affondare in caso di addio di Chukwueze che interessa a diversi club d’Arabia:

Il Milan si è inserito nella corsa per Cyril Ngonge, ala del Napoli. I rossoneri hanno condotto un sondaggio negli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore olandese per, eventualmente, rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarebbe un’aggiunta qualora si concretizzasse l’uscita di Samuel Chukwueze, per cui ci sono diversi interessamenti da parte di club arabi che potrebbero presto trasformarsi in un’offerta nei prossimi giorni

