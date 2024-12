Napoli-Lazio 0-1, vantaggio ospite con Isaksen (LIVE)

Replay della sfida di giovedì in coppa Italia. Conte vuole i tre punti per riprendere la testa della classifica e superare di nuovo l’Atalanta

Il Napoli affronta di nuovo la Lazio dopo la sconfitta in coppa Italia di tre giorni fa all’Olimpico. Dopo il turnover massiccio della sfida di giovedì, Conte rimette in campo gli undici titolari, nessuno escluso. Baroni conferma alcuni dei suoi uomini cardini ma con qualche cambio rispetto alla coppa. Questo incontro rappresenta anche uno snodo fondamentale della stagione degli azzurri, che vogliono riprendere il primo posto a discapito dell’Atalanta di Gasperini.

79′ Vantaggio della Lazio con Isaksen. Palla filtrante di Noslin e l’esterno salta Olivera e calcia battendo Meret

76′ Primo cambio per Conte, dentro Neres per Politano

74′ Continua il momento confusionario in campo

71′ Palo di Anguissa! Il numero novantanove salta su tutti da corner e colpisce il palo alla sinistra di Provedel

70′ Calcio d’angolo dopo un azione lunga dei partenopei

66′ Inizia a subentrare la stanchezza e le due squadre si allungano

61′ Castellanos rimedia pure lui il giallo in ripiegamento, punizione quasi dalla bandierina

58′ Ora a terra c’è Romagnoli, pare essere un problema muscolare

54′ Fase complicata, la Lazio spinge forte

50′ Traversa tremenda di Dele-Bashiru, sassata fortissima e Meret si salva

46′ Giallo per McTominay dopo pochi secondi dal fischio dell’arbitro

45′ Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo

47′ La punizione del georgiano esce per questione di centimetri, che occasione!

46′ Kvara chiuso da Guendouzi al limite dopo una serpentina centrale, punizione molto interessante

45′ Due minuti di recupero

39′ Lunga azione lavorata degli uomini di Conte, poi chiusi al momento del cross di Kvara

35′ Tiro a giro di Politano da fuori dalla solita mattonella, fuori al lato della porta degli avversari

32′ Occasione per Anguissa dopo un azione confusionaria in area laziale, Provedel para in due tempi

28′ Ultima azione degli azzurri con tocco di mano di Tavares al limite non ravvisato dall’arbitro

26′ Il Napoli ora attende per essere pericoloso in velocità

21′ Super parata di Meret sul tiro a giro dalla distanza di Isaksen

19′ Giallo per Dia per un fallo ruvido su Di Lorenzo al ridosso dell’area del Napoli

15′ Fase positiva per gli ospiti

10′ Rimangono a terra Rrhamani e Castellanos a seguito di un contrasto di testa per i due, gioco fermo

6′ Napoli molto compatto in avvio, e aggressivo nella riconquista del pallone

3′ Subito occasione per McTominay, palla in angolo

1′Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Lazio

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all.Conte

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Baashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos all.Baroni

ilnapolista © riproduzione riservata