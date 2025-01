Il Milan si inserisce per Ngonge, sondaggio in caso di addio di Chukwueze (Tmw)

I rossoneri hanno condotto un sondaggio negli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore. Il Napoli apre al prestito con diritto di riscatto intorno a 19 milioni complessivi

Secondo quanto riporta la redazione di Tmw, il Milan ha fatto un sondaggio su Ngonge, esterno offensivo del Napoli. Una mossa esplorativa, quella dei rossoneri, intenzionati a capire la valutazione del giocatore. Colpo da affondare in caso di addio di Chukwueze che interessa a diversi club d’Arabia.

“Il Milan si è inserito nella corsa per Cyril Ngonge, ala del Napoli. I rossoneri hanno condotto un sondaggio negli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore olandese per, eventualmente, rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarebbe un’aggiunta qualora si concretizzasse l’uscita di Samuel Chukwueze, per cui ci sono diversi interessamenti da parte di club arabi che potrebbero presto trasformarsi in un’offerta nei prossimi giorni”.

Il Milan interessato a Ngonge, il Napoli disponibile al prestito con diritto di riscatto

Tmw continua. L’operazione non sarebbe complicata, il Napoli è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto intorno ai 19 milioni complessivi:

La situazione di Ngonge è semplice: il Napoli apre a un prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe una valutazione intorno a quanto pagato un anno fa, cioè circa 19 milioni complessivi. Il prestito, oneroso, sarebbe intorno al milione per questi sei mesi, con il Bologna che già quest’estate aveva cercato di chiudere per il giocatore e che nei giorni scorsi ha fatto un altro tentativo, sempre a cifre ribassate (intorno ai 12-15 milioni). La sensazione è che Ngonge probabilmente saluterà Napoli nei prossimi giorni, ma dipenderà anche dalla destinazione.

Il padre di Cyril Ngonge è intervenuto a Radio Capri per parlare di suo figlio e del suo rendimento nel Napoli.

L’amicizia con Kvaratskhelia:

«Hanno un carattere molto simile, quando sono venuto a Napoli ho visto parlavano spesso. Futuro? Deve rimanere umile, con le sue qualità Ngonge può andare lontano. Deve imparare a ascoltare Conte e continuare a migliorare».

«Ho tanti ricordi legati alla sua infanzia. A 6 anni l’ho portato all’Anderlecht. I bambini a quell’età giocano 5 contro 5 e dovevano allenarsi andando verso la porta e segnando. Solo Cyril restava fermo e io lo incitai a correre, così lui iniziò a giocare. Solo che mentre tutti tornavano nella loro posizione, lui rimase vicino alla porta e non voleva più schiodarsi da lì. Quando gli chiesi il perché, lui rispose che voleva fare gol. A 12 anni mostrava già di avere un grande dribbling».

