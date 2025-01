Il Napoli non vuole contropartite tecniche, ha già deciso il piano d’azione. Occhio alle sorprese come dimostra la cessione del georgiano

Napoli, coi soldi di Kvara ecco Dorgu, Chiesa e il botto finale da scudetto (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli alla luce della possibile cessione di Kvaratskhelia sempre che il Psg sborsi gli 80 (ma anche 75) milioni che vuole il Napoli.

Se cessione deve essere, sarà solo per soldi. Diciamo intorno agli 80 milioni (ma anche 75 o 70)

Da Liverpool potrebbe arrivare Chiesa che guadagna tanto ma il Liverpool potrebbe accollarsi parte dell’ingaggio.

Poi ci sono Dorgu e il botto finale del Napoli, come scrive la Gazzetta:

Poi c’è un discorso di liste e prospettive da valutare con attenzione. E anche una rivoluzione da portare avanti, che guardi al futuro e alla crescita del Napoli. E allora occhio a Patrick Dorgu primo obiettivo azzurro per l’estate, su cui conviene muoversi prima dei club inglesi. Anche il Lecce non vuole vendere a gennaio però – venduto Kvara – il Napoli avrebbe il cash per far vacillare la resistenza salentina, oltre alla possibilità di inserire anche una contropartita per arricchire il pacchetto. Un Ngonge, per esempio, già in passato arma in più di una volata salvezza con il Verona. Un attaccante vero per un giovane dal potenziale esplosivo, da pagare bene (40 milioni?) e da plasmare nelle mani di Conte. Dorgu è anche un “Under”, non occuperebbe caselle in lista. E magari permetterebbe al Napoli di chiudere con un altro botto. Già, perché in questa nuova gestione napoletana, una cosa pare chiara: occhio ai colpi di scena. Kvara a Parigi è uno di questi. L’altro, magari, potrebbe arrivare nelle ultime ore per completare un puzzle da scudetto.

Il ds del Lecce Corvino: «Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu. Per qualunque cifra, non se ne va»

Dopo la conferenza di Giampaolo, in sala stampa interviene il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino per parlare della prossima sessione di mercato e delle voci di mercato su Dorgu. Le sue parole riportate da Tmw.

«Il mercato invernale come sapete è diverso da quello estivo. Il mercato di gennaio ha i suoi tempi e si caratterizza per le sue regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Un nome famoso che sta giocando in un altro club ripara una situazione. Chiedo però a tutti quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Qualcuno può dire che con tanti soldi forse è possibile. Faccio un esempio. Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo. A gennaio un club deve avere fantasia e capacità di intravedere chi sta facendo fatica altrove, per poi convincerlo a venire rispettando le condizioni del club. Allo stesso tempo chi vede dall’esterno l’acquisto di un giocatore che sta giocando poco può essere scettico. Ci sforzeremo e proveremo a fare il massimo, sicuramente non improvvisiamo», inizia così la conferenza Corvino.

Il futuro di Dorgu.

«Confermo al mille per mille che a gennaio non se ne va. Qualunque cifra, non se ne va».

