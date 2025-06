Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd)

Jens Cajuste ha trascorso una stagione in prestito all’Ipswich Town, ma il club è retrocesso in Championship; di conseguenza, non è scattato il riscatto per il centrocampista svedese, che dunque è tornato a Napoli.

Besiktas interessato a Cajuste: il Napoli lo lascia andare per 10 milioni

Sarà molto complicato che torni all’Ipswich anche per la prossima stagione. Infatti, il portale news dedicato al club inglese Twtd scrive:

Il Besiktas è interessato a Jens Cajuste. Lo svedese ha impressionato l’Ipswich Town durante la stagione in prestito dal Napoli e il club vorrebbe che tornasse, ma il tecnico Kieran McKenna aveva annunciato che sarebbe stato difficile. I rumors dicono sia vicino all’Udinese, squadre francesi e l’Aston Villa, ma è il Besiktas che ora sembra essere in pole. Il centrocampista non è nei piani di Conte per la prossima stagione e il Napoli lo lascerà partire per 10 milioni quest’estate.

Le giacenze di magazzino. Il Napoli ritrova Cajuste, Lindstrom e Folorunsho: tutti e tre rientrati da prestiti ed esperienze che potremmo definire non esaltanti.

crive la Gazzetta:

L’Inghilterra dà e l’Inghilterra toglie. La Premier ha un suo peso specifico nel nuovo corso Napoli. Da lì sono arrivati i due uomini chiave dell’ultimo scudetto come McTominay e Lukaku, e lì il ds Manna era riuscito a piazzare due giocatori in esubero, acquistati nell’estate post scudetto di Spalletti ma incapace di incidere quanto la società si aspettava. E ora Jens Cajuste e Jesper Lindstrom rischiano di diventare un problema, dopo i mancati riscatti da parte di Ipswich e Everton.