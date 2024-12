A Torino sperano che il Napoli possa liberare Simeone in chiave granata. Dorgu è un jolly che incarna lo spirito di Conte

Dorgu al Napoli a gennaio per 20-25 milioni, almeno per Tuttosport

Il quotidiano sportivo torinese è spettatore interessato del mercato del Napoli, spera che gli azzurri cedano Simeone. Ma è una ipotesi improbabile visto che il Cholito è il vice Lukaku. Piuttosto è Raspadori che potrebbe andare via. Detto questo, Tuttosport scrive così:

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia il Napoli pensa solo al campionato e sogna la scudetto con ottime possibilità di lottare fino alla fine e, quindi, di trasformare il sogno in realtà. Senza altre competizioni il tecnico non ha intenzione di fare il turnover ma insistere su 13-14 titolari. E come vice Lukaku ha scelto Raspadori. Alla luce di questa situazione il tecnico ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu, 20 anni, jolly tuttofare del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore. Il Lecce, nonostante sia impegnato nella lotta per non retrocedere, potrebbe anche cederlo per una cifra considerevole. La valutazione fatta supera i 20 milioni e avvicina (di molto) i 25.

Dorgu, Conte vuole farne il nuovo Hakimi. Servono 30 milioni a gennaio (Gazzetta)

Dorgu è uno dei primi nomi sul taccuino di Antonio Conte e Giovanni Manna. Scrive la Gazzetta (con Vincenzo D’Angelo) che potrebbe essere acquistato già a gennaio e magari lasciato a Lecce fino a giugno.

Scrive la Gazzetta:

Il Napoli ha già le idee chiarissime anche per la prossima estate. Il grande obiettivo già stato individuato in Patrick Dorgu, esterno tuttofare del Lecce, nel mirino di tanti top club europei. Per Dorgu la scorsa estate si erano mosse anche Tottenham e Chelsea, ora lavorano forte Lipsia e West Ham. Ma il Napoli ha una strategia per evitare aste e mettere le mani sul 20enne danese, premiato in patria come miglior talento emergente del 2024.

Il Lecce fa una valutazione altissima della sua stellina: 40 milioni di euro. Il prezzo ha allontanato in estate gli ammiratori, ma l’interesse del Napoli è rimasto sempre vivo. (…) Ha i requisiti fondamentali per essere da Napoli anche a livello economico: ingaggio leggero, potenzialità di crescita enorme e quindi possibilità di assicurarsi un pezzo pregiato da rivendere tra qualche anno. Ecco perché il Napoli ha deciso di provare a chiudere il colpo già a gennaio, ovviamente lasciando il giocatore in prestito a Lecce fino a fine stagione. Per evitare aste, per far capire al giocatore quanto sia importante il suo acquisto per il progetto futuro.

La richiesta del Lecce resta alta anche per De Laurentiis, pronto comunque a offrire circa 30 milioni più bonus.

Patrick in questo campionato ha già realizzato 3 reti in 13 presenze, ha forza fisica e velocità: mancino, può giocare su entrambe le fasce e coprire tutto il campo. Dorgu non è tipo da avvertire pressione e nelle mani di Conte può diventare un nuovo Hakimi.

Mister Conte pizzicato all’orecchio di Dorgu dopo Napoli-Lecce – VIDEO

L’allenatore del Napoli Antonio Conte, al termine della partita vinta contro il Lecce sul campo del Maradona, è stato pizzicato all’orecchio di Dorgu. L’esterno del Lecce ha creato non pochi grattacapi alla retroguardia azzurra, ma già in estate il club aveva sondato l’opportunità proprio con i salentini. Chissà cosa gli avrà detto conte all’orecchio… Fatto sta che il mister apprezza decisamente Dorgu e non ne fa mistero.

Al triplice fischio Conte è corso da lui, l’ha fermato e in pochissimi secondi è riuscito a sussurrargli qualcosa nell’orecchio. Dorgu si volta e tra i due c’è una sorta di sguardo d’intesa prima di salutarsi definitivamente.

