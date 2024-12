Sticchi Damiani: «Dorgu a Napoli? Sono interessati a lui in Italia e non solo. Al momento nulla di concreto»

A Kiss Kiss Napoli: «C’è la nostra volontà di non privarsene a gennaio. A giugno? Il Napoli ha fatto vedere un interesse, pensate a dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla situazione di Dorgu e le voci di mercato che lo accostano al Napoli già per gennaio.

Il presidente del Lecce: «Su Dorgu siamo allineati»

Le parole di Sticchi Damiani:

“Dorgu-Napoli a gennaio? Non è proprio così. Il tema del mercato lo condividiamo quotidianamente con Corvino e Trinchera. Su Dorgu siamo allineati. Il ragazzo gode di alcuni interessi, in Italia ma non solo, e al contempo c’è la nostra volontà di non privarsene a gennaio. Sia rispetto al Napoli che rispetto ad altre società non c’è nulla di concreto. C’è soltanto un’attenzione generale che il ragazzo sta attirando su di sé. E vi dico che non è strategia, è la pura verità. Dorgu al Napoli a giugno? Il Napoli ha fatto vedere un interesse. Ci sono alcuni elementi che dimostrano quest’interesse, non ultimo quell’immagine finale dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu. E’ evidente che il giocatore piaccia, ma non mi sento di dire altro, non è una dichiarazione di forma ma è la verità. Gran colpo a gennaio? Ho letto anch’io, sono le solite cose che girano, ma non creiamo aspettative che siano fuori dalla realtà”.

Al Napoli a gennaio per 20-25 milioni, almeno per Tuttosport

Il quotidiano sportivo torinese è spettatore interessato del mercato del Napoli, spera che gli azzurri cedano Simeone. Ma è una ipotesi improbabile visto che il Cholito è il vice Lukaku. Piuttosto è Raspadori che potrebbe andare via. Detto questo, Tuttosport scrive così:

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia il Napoli pensa solo al campionato e sogna la scudetto con ottime possibilità di lottare fino alla fine e, quindi, di trasformare il sogno in realtà. Senza altre competizioni il tecnico non ha intenzione di fare il turnover ma insistere su 13-14 titolari. E come vice Lukaku ha scelto Raspadori. Alla luce di questa situazione il tecnico ha dato il via libera alla cessione di Simeone chiedendo ad Aurelio De Laurentiis un altro sacrificio per portare in azzurro Patrick Dorgu, 20 anni, jolly tuttofare del Lecce, elemento di quantità e qualità che incarna perfettamente lo spirito dell’allenatore. Il Lecce, nonostante sia impegnato nella lotta per non retrocedere, potrebbe anche cederlo per una cifra considerevole. La valutazione fatta supera i 20 milioni e avvicina (di molto) i 25.

