Luiz Felipe al Marsiglia, era l’alternativa del Napoli a Danilo

Da tempo accostato al Napoli, ora sarà alle dipendenze di De Zerbi. Con la Lazio 106 presenze, poi Betis, Arabia e il ritorno in Europa

Luiz Felipe va al Marsiglia. L’ex difensore della Lazio era l’alternativa del Napoli a Danilo. Il Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto del nuovo difensore attraverso i suoi canali social.

Le joueur 0️⃣0️⃣4️⃣ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 🇮🇹 rejoint le Peuple Bleu&Blanc 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025

La Gazzetta il 31 dicembre: Manna aspetterà qualche altro giorno Danilo, poi punterà su Luiz Felipe

Manna, direttore sportivo del Napoli, aspetterà qualche altro giorno Danilo, poi punterà su Luiz Felipe. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Il Napoli vuole Danilo e aspetta che tra lui e la Juve si trovi il punto di incontro per dirsi addio e voltare pagina. Ma non potrà restare a lungo in attesa, perché l’arrivo di un nuovo difensore è diventato una necessità dopo l’infortunio di Buongiorno. Il Napoli vuole dare a Conte un innesto pronto già alla ripresa del campionato: Manna aspetterà qualche altro giorno, ma senza segnali positivi virerà su altri obiettivi. C’è Luiz Felipe che aspetta, mentre Ismajli dell’Empoli (anche lui in scadenza giugno) può essere un’altra valida alternativa. Ma Danilo resta l’obiettivo numero uno, tanto che il Napoli sarebbe pronto a farlo firmare già ore per l’estate se non dovesse prenderlo subito.

Tra Danilo e il Napoli, insomma, siamo alle promesse di matrimonio e sembra soltanto una questione di tempo. Il Napoli ha pronto un contratto di 18 mesi, con opzione per un altro anno. Oppure un biennale (uno più uno) dalla prossima estate.

El Pais intervista Luiz Felipe, ex Lazio è passato al Betis nel 2o22.

«Volevo cambiare un po’. Il campionato spagnolo è sempre stato un campionato che mi è piaciuto molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e come persona, ma volevo incoraggiamento, un’avventura nella mia vita e ho scelto l’offerta che mi ha fatto il Betis. Dal primo momento in cui si è presentata l’occasione, hanno avuto il pregio di farmi sentire importante prima di firmare il contratto».

Sulla differenza tra calcio spagnolo e italiano.

«Sono rimasto sorpreso dall’intensità con cui si gioca in Spagna. Era solo una partita, ma ho notato molti avanti e indietro. In Italia tutto è come più fermo, più ordinato, con due squadre che ci si aspetta. In Italia c’è molto ordine, lì è tutto più fermo».

ilnapolista © riproduzione riservata