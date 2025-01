Kvaratskhelia domani potrebbe fare le visite mediche col Psg (L’Equipe)

Domani mattina Napoli e Psg finalizzeranno la documentazione necessaria per il trasferimento del georgiano in Francia.

Psg e Napoli stanno chiudendo il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia, che passerà alla squadra francese per più di 70 milioni di euro.

Kvaratskhelia, domani terrà probabilmente le visite mediche col Psg

L’Equipe riporta in merito:

Mercoledì mattina, i due club continueranno a finalizzare il trasferimento. Kvaratskhelia, legato al Napoli fino a giugno 2027, sarà poi autorizzato a partire per la capitale francese, probabilmente già domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo contratto di quattro anni e mezzo. Il 23enne georgiano dovrebbe quindi essere ufficialmente a Parigi questa settimana.

Scrive la Gazzetta:

Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del Napoli. Niente contropartite tecniche, solo cash. Restano dieci milioni di distanza rispetto alla richiesta iniziale di 80 milioni, ma i 70 messi sul tavolo dal Psg ieri sono un chiaro segnale di voglia di chiudere. E anche in fretta. Magari a 75, giocando con i bonus, ma intanto la trattativa viaggia spedita e già nelle prossime ore potrebbe essere definita in ogni suo aspetto. Kvara e il Psg, del resto, avevano già raggiunto un accordo la scorsa estate per un quinquennale da 11 milioni all’anno, bonus inclusi. Accordo vecchio che dovrebbe comunque essere confermato. Più una lauta commissione agli agenti, ovviamente, uno dei punti di scontro nelle chiacchiere sul rinnovo mai firmato col Napoli.

