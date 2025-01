Kvara al Psg guadagnerà 11 milioni, il rinnovo a Napoli si bloccò per lo scontro sulle commissioni

La Gazzetta: l’accordo col Psg prevede una lauta commissione agli agenti, fu uno dei punti di scontro nelle chiacchiere sul rinnovo mai firmato col Napoli

Il rinnovo di Kvara a Napoli si bloccò anche per lo scontro sulle commissioni agli agenti

Scrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, che uno dei motivi di scontro sul rinnovo mai firmato da Kvaratskhelia col Napoli furono le commissioni agli agenti del georgiano.

Scrive la Gazzetta:

Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del Napoli. Niente contropartite tecniche, solo cash. Restano dieci milioni di distanza rispetto alla richiesta iniziale di 80 milioni, ma i 70 messi sul tavolo dal Psg ieri sono un chiaro segnale di voglia di chiudere. E anche in fretta. Magari a 75, giocando con i bonus, ma intanto la trattativa viaggia spedita e già nelle prossime ore potrebbe essere definita in ogni suo aspetto. Kvara e il Psg, del resto, avevano già raggiunto un accordo la scorsa estate per un quinquennale da 11 milioni all’anno, bonus inclusi. Accordo vecchio che dovrebbe comunque essere confermato. Più una lauta commissione agli agenti, ovviamente, uno dei punti di scontro nelle chiacchiere sul rinnovo mai firmato col Napoli.

Giaccherini bacchetta la gestione di Kvara: «L’esterno più forte della serie A non può avere il 15° stipendio»

Al termine della sfida del Napoli contro il Verona ampio spazio negli studi di Dazn per analizzare la situazione di Kvaratskhelia

Emanuele Giaccherini, ex azzurro, ha analizzato la prestazione degli azzurri

«Il Napoli ha dominato questa sfida».

Su Frank Anguissa che ha realizzato il gol vittoria e ne ha sbagliati due

«Ha fatto il più difficile. Prima era più interdittore, mentre ora lo troviamo maggiormente presente in area di rigore. Le due punte del Verona hanno funzionato nel primo tempo, quando sono state molto pericolose. Nella ripresa, invece, sono state poco supportate dalla squadra».

Leggi anche: Conte: «Non dimentichiamo che Kvara è un calciatore del Napoli, ci sono dei passaggi da fare»

Conte, ad inizio stagione, aveva detto ‘Kvara e Di Lorenzo non si toccano’?

«Non si doveva arrivare a questo punto, perché il georgiano è l’esterno più forte del campionato ed ha il quindicesimo stipendio a Napoli: un giocatore che ti fa vincere lo scudetto da protagonista… E’ stato sbagliato tutto, da questo punto di vista. Ci perdono tutti. Conte ci ha provato, a tenerlo, ma non è bastato. Quando si tira troppo la corda, purtroppo, succede anche questo: avviene uno strappo».

ilnapolista © riproduzione riservata