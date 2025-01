Kvaratskhelia al Psg, Romano: “Arriverà dal Napoli per più di 70 milioni, visite mediche questa settimana”

Khvicha Kvaratskhelia è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Psg, ormai mancano solo le visite mediche col club francese e l’annuncio ufficiale. L’attaccante georgiano lascia Napoli dopo essere arrivato nell’estate 2022 per meno di 20 milioni.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano scrive su X:

Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, ci siamo! L’affare è stato siglato oggi come previsto tra i due club. Come riportato da Rmc Sport, il costo del trasferimento sarà superiore a 70 milioni di euro. Contratto quinquennale per Kvara.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.

The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.

Five year contract for Kvara. 🇬🇪

Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025