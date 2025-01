Kolo Muani alla Juventus, tesseramento a rischio: il Psg ha troppi prestiti di giocatori over

Il club ha 6 prestiti di giocatori over, ovvero il massimo consentito. Se i documenti non dovessero arrivare entro la fine della giornata, Kolo Muani non potrà essere convocato per la gara contro il Milan.

Kolo Muani alla Juventus a rischio: il Psg ha troppi prestiti di giocatori over

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio:

L’operazione non è ancora stata ufficializzata perché deve essere risolto un problema tecnico dal Paris Saint-Germain. Il Paris ha infatti in essere 6 prestiti di giocatori over, ovvero il massimo consentito. Per ufficializzare il passaggio dell’attaccante francese alla Juventus è necessario liberare un posto, quindi uno dei sei deve risolvere il prestito o deve essere acquistato a titolo definitivo. Se i documenti non dovessero arrivare entro la fine della giornata di venerdì 17 gennaio, Kolo Muani non potrà essere convocato per la gara contro il Milan.

Scrive L’Equipe che Didier Deschamps, ct della Nazionale, avrà apprezzato la notizia. Perché Randal Kolo Muani nel Psg giocava pochissimo e nella Juventus (club caro a Deschamps) dovrebbe giocare di più. Così almeno ha assicurato Thiago Motta sia all’attaccante francese che ad Al Khelaifi. La Juventus lo prende in prestito secco per sei mesi, senza alcuna opzione d’acquisto. Il Psg evita di pagargli oltre 4 milioni di stipendio (li paga la Juve) e magari giocando di più il suo cartellino potrà rivalutarsi. Insomma il Psg tratta la Juventus come se fosse una sua succursale. Il Psg per Kolo Muani ha speso 90 milioni nell’estate del 2023 e l’investimento fin qui si è rivelato decisamente infruttuoso per non dire fallimentare.

L’Equipe scrive che la sua scelta di andare alla Juve – nonostante la corte di una decina di club tra cui il Tottenham – risponde a diverse logiche.

