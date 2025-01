Kolo Muani (quasi) alla Juventus in prestito secco. C’è ancora il Tottenham in lizza

Il centravanti francese non ha ancora deciso dove andare, per L’Equipe i bianconeri sono in pole.

Juventus e Psg hanno un accordo per Randal Kolo Muani, anche se l’attaccante francese non ha ancora deciso se accettare o meno la destinazione italiana, in quanto c’è anche il forte interesse del Tottenham su di lui.

Kolo Muani conteso da Juventus e Tottenham per un prestito secco

Come riportato da L’Equipe:

È la fine della soap opera di Kolo Muani? Ancora un po’ presto per dirlo. Ma mentre Psg e Juventus parlavano da diversi giorni dei termini per il prestito dell’ex Francoforte, i due club hanno raggiunto oggi un accordo. Il 26enne ha anche altre proposte (il Tottenham) e ufficialmente non ha ancora deciso dove approdare. Ma la Juve sembra essere più avanti.

Rmc Sport aggiunge:

La Juventus è alla ricerca di un forte rinforzo offensivo a gennaio, e ha seguito Kolo Muani per diverse settimane, come il Milan, Manchester United e Tottenham. Per Thiago Motta, allenatore bianconero, il francese è una priorità. L’attaccante ritroverebbe il compagno di nazionale Khephren Thuram e punta ad avere maggior minutaggio in campo prima di tornare in estate a Parigi.

