Kolo Muani, il Psg tratta la Juve come succursale: prestito secco di sei mesi per non far svalutare l’attaccante

L’Equipe: la Juve gli pagherà lo stipendio (più di 4 milioni), nessuna opzione d’acquisto. Thiago Motta ha insistito col giocatore e Al Khelaifi

Kolo Muani, il Psg tratta la Juve come succursale: prestito secco per non far svalutare l’attaccante

Scrive L’Equipe che Didier Deschamps, ct della Nazionale, avrà apprezzato la notizia. Perché Randal Kolo Muani nel Psg giocava pochissimo e nella Juventus (club caro a Deschamps) dovrebbe giocare di più. Così almeno ha assicurato Thiago Motta sia all’attaccante francese che ad Al Khelaifi. La Juventus lo prende in prestito secco per sei mesi, senza alcuna opzione d’acquisto. Il Psg evita di pagargli oltre 4 milioni di stipendio (li paga la Juve) e magari giocando di più il suo cartellino potrà rivalutarsi. Insomma il Psg tratta la Juventus come se fosse una sua succursale. Il Psg per Kolo Muani ha speso 90 milioni nell’estate del 2023 e l’investimento fin qui si è rivelato decisamente infruttuoso per non dire fallimentare.

L’Equipe scrive che la scelta di Kolo Muani di andare alla Juve – nonostante la corte di una decina di club tra cui il Tottenham – risponde a diverse logiche.

Thiago Motta ha voluto fortemente Kolo Muani alla Juventus

Decisivo il ruolo di Thiago Motta. Scrive L’Equipe:

Thiago Motta è un uomo di relazioni. Per riuscire a ingaggiare Kolo Muani, Thiago, già interessato al giocatore la scorsa estate, ha utilizzato i suoi numerosi contatti parigini. Nello spogliatoio o tra i dipendenti, per illustrare il suo progetto al giocatore ma anche ai dirigenti. Il tecnico si è messaggiato con Nasser al-Khelaifi per convincerlo dell’interesse di rilanciare il suo giocatore a Torino. Ma non avrebbe pesato molto se l’ex centrocampista non avesse reso il nazionale francese consapevole del suo progetto. Durante i suoi scambi con Kolo Muani, ha insistito sulla sua capacità di farlo migliorare, in un contesto in cui potrà giocare di più e in più ruoli. Un dialogo che ha pesato.

Kolo Muani ha incontrato non poche difficoltà con Luis Enrique.

L’attaccante voleva soprattutto avere garanzie sul suo impiego. Sa anche che in Italia il periodo di adattamento sarà più breve rispetto all’Inghilterra. Alla Juve poi in tanti parlano francese.

Il Psg non ha voluto concedere alcuna opzione di acquisto, opzione peraltro finanziariamente impossibile per la Juventus. Il club italiano si limiterà a pagare lo stipendio di metà stagione del calciatore e farà quindi risparmiare al Psg oltre 4 milioni di euro. Così il cartellino di Kolo Muani non si svaluterà. E potrà essere rivenduto più facilmente la prossima estate.

