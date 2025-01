Il paradosso del Como: festeggiano con le star hollywoodiane la zona retrocessione (Guardian)

Hugh Grant, Kate Beckinsale, Keira Knightley prendono posto allo stadio Sinigaglia nel weekend. Il club ha speso 80 milioni quest’estate, ma i calciatori più incisivi sono quelli pagati meno.

Cesc Fabregas era molto felice della prestazione del suo Como contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta 2-1. Ha urlato ai giocatori dopo il match: «Li abbiamo dominati! Dobbiamo andare avanti così, perché è solo l’inizio». Il suo discorso ha colpito, per un insolito club neo-promosso.

La paradossale realtà del Como: sono in zona retrocessione, ma accoglie allo stadio le star di Hollywood

Quanto visto allo stadio di Como, scrive il Guardian, è stato un altro momento cinematografico in un luogo che è diventato uno dei preferiti delle star di Hollywood. Keira Knightley, Hugh Grant, Michael Fassbender, Kate Beckinsale e Benedict Cumberbatch sono solo alcuni dei volti noti che sono venuti a vedere il Como giocare in questa stagione al Giuseppe Sinigaglia. Tutto per vedere una squadra in difficoltà e nelle zone basse della classifica di Serie A. Eppure, l’umore intorno a questo club è ancora trionfante. Gli avvistamenti delle celebrità sono allo stesso tempo una testimonianza di come il Como sia rinomato da quando è stato rilevato dai fratelli indonesiani Hartono nel 2019. La nomina di Fabregas stesso potrebbe essere vista attraverso la stessa lente: una celebrità calcistica assunta dall’allora Ceo Dennis Wise, per dare a questo progetto un po’ di potere da star. Se gli obiettivi che si sono prefissati fossero reali, sarebbero sicuramente tra le prime 10 in classifica.

Sono arrivati Raphaël Varane, Sergi Roberto, Pepe Reina e Andrea Belotti. Ma nessuna di queste celebrità del calcio ha giocato più di dieci partite da titolare. Sono stati più incisivi Strefezza e Fadera, arrivati per 5 milioni di euro ciascuno. La più grande scoperta rimane Nico Paz, 20enne ex Real Madrid, finora il miglior giocatore di Fabregas. Forse il Como non rappresenta una favola calcistica, i soldi parlano, hanno speso quasi 80 milioni la scorsa estate. Ma ci sono ancora giocatori che fanno parte della squadra dal fallimento nel 2017, come Gabrielloni.

