Retegui salva l’Atalanta rimontando il Como 2-1, Dea a -4 dal Napoli

L’ex Genoa decide la gara dopo la rete nel primo tempo di Nico Paz. L’Atalanta sale a 46 punti in campionato.

L’Atalanta vince 2-1 a Como rimontando la partita nella seconda metà di gioco.

Retegui salva l’Atalanta rimontando il Como 2-1

La squadra di Fabregas era passata in vantaggio nel primo tempo grazie al solito Nico Paz; ma nei secondi 45 minuti, Mateo Retegui è stato autore di una doppietta per rimontare il match.

Annullata anche una rete a Lookman per fuorigioco e a De Ketelaere per aver colpito il pallone col gomito. Anche il Como aveva pareggiato il match con Cutrone, ma la rete è stata segnalata in offside.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la squadra di Gian Piero Gasperini sale a 46 punti, a -4 dal Napoli capolista, che affronterà la Juventus alle ore 18.

Ma perché nessuno dice che Gasperini non ha mai rinnovato con l’Atalanta? È uno dei misteri del calcio italiano, o meglio della rappresentazione mediatica del calcio italiano. Anche oggi, nell’intervista al Corriere della Sera, viene dato per assodato che Gasperini rimarrà a lungo. La realtà al momento è decisamente diversa. Il tecnico piemontese non ha mai rinnovato col club dei Percassi (e degli americani). Non hanno raggiunto alcun accordo. Non si capisce perché non sia oggetto di discussione. Mai una domanda: né ai Percassi né a Gasperini che ultimamente qualche frecciata sul mercato l’ha lanciata: «Al momento la società sembra non intenzionata a intervenire sul mercato, quindi io devo pensare al presente e lavorare con la rosa a disposizione. Certo, come allenatore vorrei sempre qualche rinforzo in più, ma l’Atalanta ha una filosofia chiara e lavora anche in ottica futura. Se ci sarà l’opportunità di aggiungere qualcosa di valore, saremo pronti a coglierla».

