Il Napoli vuole chiudere l’affare Casadei. La situazione Kvara da monitorare (Sky Sport)

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del Napoli. Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, riporta delle trattative che riguardano la squadra di Conte. Fra tutti è Kvara a tenere alta l’attenzione dei tifosi. Sembra infatti che il Psg sia pronto a un nuovo assalto per prenderlo già questo mese. Su Casadei la volontà del Napoli è chiara, così come anche quella del Chelsea.

Rinnovo Kvara in alto mare

Le parole di Baiocchini:

«Rinnovo di Kvara è ancora abbastanza in alto mare. Non se ne sta più parlando. Le parti non si stanno trovando e sembra esserci un forte ritorno di fiamma del Psg. Bisogna capire, a questo punto con un ritardo di sei mesi, se adesso il Napoli apre le porte ad una eventuale cessione di Kvaratskhelia. Situazione da monitorare.

Casadei è un affare che il Napoli vuole chiudere. L’offerta del Torino non ha soddisfatto il Chelsea. Su Fazzini, l’Empoli ha parlato di proposte irricevibili dalla Lazio. La Lazio ha fatto il massimo, l’Empoli non vuole accettare perché incasserebbe tra due anni. Trattativa sarebbe saltata».

Anche la pista Casadei è tortuosa, il Chelsea vuole 15 milioni (Corsport)

Non è solo Frattesi un’operazione di mercato complicata, anche quella che potrebbe portare il 22enne Casadei dal Chelsea al Napoli. Casadei ha giocato solo in Conference League quest’anno. È un talento non ancora sbocciato. Pare che piaccia molto a Stellini il vice di Conte ma l’affare non è semplicissimo. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Fazzini sarebbe una soluzione molto gradita al Napoli anche per una questione di liste: è un under e per inserirlo nella rosa dei 25 non è necessario ricavare uno spazio ad hoc. Stesso discorso per Casadei. Il ds Manna, una volta fatti i conti con la questione relativa a Fazzini, ha riaperto il canale per il centrocampista che il Chelsea valuta 15 milioni di euro. Alla vicenda della cessione di Cesare, con il ruolo d’intermediario per conto dei Blues, sta lavorando l’agente Ali Barat, lo stesso che ha agito nel corner del Chelsea nel corso della trattativa che ad agosto ha portato al trasferimento di Lukaku in azzurro; lo stesso che nei giorni thrilling dei negoziati per portare Osimhen a Londra, a fine mercato estivo, s’è mosso nell’ombra per chiudere l’operazione con i Blues, piombando a Napoli tra il 29 e il 30 agosto. I rapporti con Manna, insomma, sono consolidati, ma la storia non è ancora decollata. Facchinetti, l’agente che segue direttamente Casadei, ieri era a Roma: una cena e oggi si vedrà. Del resto, anche la Lazio è interessata al giocatore. Così come il Torino.

