La pista non è decollata, il procuratore sonda anche Lazio e Torino. Al lavoro l’intermediario Ali Barat che fu decisivo nell’operazione Lukaku

Anche la pista Casadei è tortuosa, il Chelsea vuole 15 milioni (Corsport).

Non è solo Frattesi un’operazione di mercato complicata, anche quella che potrebbe portare il 22enne Casadei dal Chelsea al Napoli. Casadei ha giocato solo in Conference League quest’anno. È un talento non ancora sbocciato. Pare che piaccia molto a Stellini il vice di Conte ma l’affare non è semplicissimo.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Fazzini sarebbe una soluzione molto gradita al Napoli anche per una questione di liste: è un under e per inserirlo nella rosa dei 25 non è necessario ricavare uno spazio ad hoc. Stesso discorso per Casadei. Il ds Manna, una volta fatti i conti con la questione relativa a Fazzini, ha riaperto il canale per il centrocampista che il Chelsea valuta 15 milioni di euro. Alla vicenda della cessione di Cesare, con il ruolo d’intermediario per conto dei Blues, sta lavorando l’agente Ali Barat, lo stesso che ha agito nel corner del Chelsea nel corso della trattativa che ad agosto ha portato al trasferimento di Lukaku in azzurro; lo stesso che nei giorni thrilling dei negoziati per portare Osimhen a Londra, a fine mercato estivo, s’è mosso nell’ombra per chiudere l’operazione con i Blues, piombando a Napoli tra il 29 e il 30 agosto. I rapporti con Manna, insomma, sono consolidati, ma la storia non è ancora decollata. Facchinetti, l’agente che segue direttamente Casadei, ieri era a Roma: una cena e oggi si vedrà. Del resto, anche la Lazio è interessata al giocatore. Così come il Torino.

È Casadei il centrocampista scelto dal Napoli, operazione a titolo definitivo (Fabrizio Romano)

Il Napoli ha anche trovato in queste ore il centrocampista di qualità da immettere in rosa a gennaio, si tratta di Cesare Casadei. Il centrocampista della Nazionale under 21 non ha trovato spazio in Inghilterra – non era semplice, dato che il Chelsea ha in rosa più di 30 giocatori – ma è molto stimato in Italia ed è un profilo molto qualitativo, che Antonio Conte vorrebbe crescere in casa propria e avere dalla sua. Secondo l’esperto Fabrizio Romano la trattativa entrerà a breve nel vivo, mentre Gianluca Di Marzio già ieri aveva parlato in un importante sprint del Napoli sul giocatore.

Scrive così il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale X ufficiale:

“Il Napoli sta preparando l’offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei. Sarà un’offerta per trasferimento definitivo, con il Chelsea che sta chiedendo una percentuale sull’eventuale rivendita com’è già successo col Feyenoord, Torino e due club inglesi nelle ultime trattative. Antonio Conte è entusiasta dell’idea di riportare Casadei in Italia”

Ieri sera invece così aveva scritto Gianluca Di Marzio sul proprio portale ufficiale, riguardo a un sorpasso del Napoli su altri club interessati al centrocampista:

“Gli azzurri hanno effettuato il sorpasso per Cesare Casadei, calciatore ex Inter ora al Chelsea con Enzo Maresca. Nella giornata di oggi (7 gennaio) c’è stato uno sprint e ora il Napoli deve chiudere per evitare ulteriori controsorpassi. I rapporti tra il Napoli e il Chelsea sono buoni già dall’estate. Il centrocampista classe 2003 vuole tornare in Italia: inizialmente aveva dato priorità al Torino, ma il Napoli ha accelerato. Cristian Stellini, vice allenatore di Conte al Napoli, stravede per il calciatore. L’ha conosciuto all’Inter e apprezza molto le qualità di Casadei”.

ilnapolista © riproduzione riservata