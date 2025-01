Napoli e Psg in contatto diretto per Kvaratskhelia (Romano)

Il Napoli ha offerto un rinnovo di contratto a Khvicha Kvaratskhelia anche per aumentargli lo stipendio attuale (1,5 milioni l’anno). Ma non è arrivata ancora una risposta sulla decisione del georgiano, se firmare o meno.

Intanto il Psg non ha ancora mollato per lui e vorrebbero intensificare la trattativa per portare Kvara in Francia già in questo mese.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Psg e Napoli sono in contatto diretto, mentre il Psg intensifica gli sforzi per acquistare Kvara e ora è disposto ad offrire come contro-partite giocatori (incluso Skriniar) più soldi. Ora dipenderà tutto dalla decisione del Napoli.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.

PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.

ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025