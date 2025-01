Il Napoli rifiuta le offerte di Lazio e Bologna per Ngonge. Se nessuno entra, nessuno esce

Lo scrive Nicolò Schira su X. I due club di Serie A avrebbero voluto l’esterno in prestito con opzione d’acquisto.

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Napoli ha rifiutato ben due offerte per Ngonge. Una dalla Lazio e una dal Bologna, entrambi i club hanno chiesto il giocatori in prestito con opzione d’acquisto.

Su X Schira scrive:

“Napoli hanno rifiutato due offerte nelle ultime ore per Cyril Ngonge. Lazio e Bologna lo volevano in prestito con opzione di acquisto”.

La Lazio vuole Ngonge. Possibile scambio con Isaksen (CorSport)

La Lazio punta all’ingaggio di Ngonge del Napoli e per convincere i partenopei, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere uno scambio con Isaksen. Il danese segnò il gol vittoria in campionato nel match tra gli azzurri e i biancocelesti.

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Freme Cyril Ngonge: lo ha chiesto la Lazio, in ballo c’è uno scambio con il danese Gustav Isaksen, 23 anni, il giustiziere del Maradona. Ma la Lazio chiede anche un conguaglio (2-3 milioni).

L’ala belga del Napoli sta aspettando i colpi in entrata del suo club prima di sapere se resterà a disposizione della squadra, o se per lui non ci sarà abbastanza posto. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà:

Normale pensare che abbia poco spazio, ma dopo la cessione di Kvaratskhelia il club azzurro deve procedere per tappe. Ngonge è stato proposto alla Lazio ma dipenderebbe solo da un’uscita di Isaksen. Ma il Verona confida che si possa andare al ballottaggio degli ultimi giorni senza decisioni in modo da poterlo riprendere in prestito, sarebbe una grande mossa in chiave salvezza.

Anche il Milan si era inserito. Secondo quanto riporta la redazione di Tmw:

“Il Milan si è inserito nella corsa per Cyril Ngonge, ala del Napoli. I rossoneri hanno condotto un sondaggio negli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore olandese per, eventualmente, rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarebbe un’aggiunta qualora si concretizzasse l’uscita di Samuel Chukwueze, per cui ci sono diversi interessamenti da parte di club arabi che potrebbero presto trasformarsi in un’offerta nei prossimi giorni. Il Napoli apre a un prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe una valutazione intorno a quanto pagato un anno fa, cioè circa 19 milioni complessivi”.

