Il Napoli ha già trovato il sostituto di Kvara: è Zhegrova del Lille (CorSport)

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare Napoli già nel mercato invernale. La società avrebbe infatti già trovato il suo sostituto, ovvero Zhegrova del Lille, che seguono già da diversi mesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli. In ballo anche il cartellino di Skriniar. Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lille per Edon Zhegrova, esterno di nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima.

Il kosovaro classe 1999 ha collezionato quest’anno col club 8 gol e 2 assist in 21 presenze.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano riporta su X in merito alla questione:

Psg e Napoli sono in contatto diretto, mentre il Psg intensifica gli sforzi per acquistarlo ora ed è aperto ad offrire come contro-partite giocatori (incluso Skriniar) più soldi. Ora dipenderà tutto dalla decisione del Napoli.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.

PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.

ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025