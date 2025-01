Kvaratskhelia, il Psg ha la concorrenza dello United: gli inglesi vogliono scambiare il georgiano con Rashford (L’Equipe)

Gli intermediari parigini hanno cercato in questi giorni di trovare una soluzione col Napoli, che al momento è aperto ad ascoltare offerte.

Il Psg è tornato a spingere per Khvicha Kvaratskhelia, che non sta attraversando un momento facile a Napoli. Ne scrivono anche i francesi de L’Equipe, oltre alle indiscrezioni arrivate dall’Italia.

Per Kvaratskhelia il Psg deve affrontare la concorrenza dello United

Il quotidiano riporta:

Chi ha detto che l’inverno sarebbe stato tranquillo al Paris-Saint-Germain? Non è ancora noto se il club della capitale sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi nel mercato, ma i dirigenti stanno continuando il loro lavoro dietro le quinte per cercare di rafforzare la squadra di Luis Enrique. Con un obiettivo: Kvaratskhelia. Mentre sta prendendo forma la partenza di Randal Kolo Muani, il Psg non ha lasciato andare la pista legata all’ala georgiana del Napoli, priorità della loro finestra di trasferimento la scorsa estate. I contatti sono sempre costanti e gli intermediari hanno cercato in questi giorni di trovare una soluzione per vedere la trattativa andare avanti concretamente. Rispetto agli ultimi mesi, i dirigenti del Napoli non hanno fatto resistenza per una cessione del 23enne, sotto contratto fino al 2027. I parigini hanno però la concorrenza dello United, che vorrebbe scambiare col Napoli Marcus Rashford.

Scrive oggi Il Roma che

negli ultimi giorni Cristian Zaccardo, ex difensore della Nazionale ed intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha dovuto lasciare Dubai per incontrare l’agente dell’attaccante Jugeli e il ds azzurro Manna.

Ricordiamo che Kvara a Firenze non c’era per un affaticamento muscolare. Il Napoli senza di lui ha vinto 3-0. Lo stesso di Vlahovic in questa settimana in vista del derby. Conte non direbbe no alla partenza di Kvara, ovviamente dipende dagli eventuali arrivi. Uno dei nomi è Chiesa. L’altro è Frattesi. Con Chiesa (che dovrà essere rigenerato dalla cura Conte) e Frattesi, Conte potrebbe dare il suo ok.

