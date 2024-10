Il Napoli monitora Zhegrova del Lille, su di lui c’è anche la Juventus (Schira)

L’ala destra (di piede mancino) kosovara ha totalizzato 39 presenze con 11 gol e 9 assist fino ad ora.

Il Napoli sta osservando attentamente l’attaccante del Lille Edon Zhegrova in vista della prossima stagione. L’ala destra del Lille, di piede mancino, potrebbe essere l’alternativa a Matteo Politano e Cyril Ngonge.

Il giornalista Nicolò Schira scrive: Napoli e Juventus stanno monitorando Zhegrova.

Zhegrova è kosovaro, come Rrahmani

Classe 1999, quest’anno con il Lille ha totalizzato fino ad ora 39 presenze, mettendo a segno 11 reti e 9 assist in tutte le competizioni. Il Napoli potrebbe avere un piccolo vantaggio su di lui, in quanto è della stessa nazionalità di Amir Rrahmani (Kosovo), che potrebbe avere un ruolo importante sul futuro del suo concittadino.

Sappiamo, inoltre, che la società di De Laurentiis guarda molto al Lille: nel mirino c’è sempre il centravanti Jonathan David; in più, dal club francese il Napoli acquistò Victor Osimhen. Staremo a vedere stavolta come si concluderà la trattativa.

Il Napoli potrebbe piombare su Zaniolo, pallino di Manna:

Agli azzurri serve un calciatore che si alterni con Matteo Politano e l’ex Roma sarebbe il giocatore ideale, secondo anche il nuovo ds Manna. Gianluca di Marzio scrive:

L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rimanere con la valigia in mano. Zaniolo (classe 1999) infatti è un pallino di Manna già dai tempi della Juventus: il futuro nuovo ds del Napoli lo porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro campionato. Il Napoli può pensarci seriamente.

