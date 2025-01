I 60 milioni che lo United pretendeva per Garnacho hanno indotto alla riflessione De Laurentiis, Manna e Conte

Il Napoli ha deciso, niente follie per il dopo Kvaratskhelia (Gazzetta)

La Gazzetta con Antonio Giordano fa il punto sul mercato del club azzurro:

Ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di Kvaratskhelia.

I 60 milioni che il Manchester United pretendeva per Garnacho (20) hanno almeno indotto alla riflessione De Laurentiis, Manna e Conte: le follie sono consentite ma sino ad un certo punto. E quella cifra trascinava oltre il lecito. Garnacho è diventato ora soggetto del desiderio del Chelsea, il Napoli s’è staccato ma osserva da lontano, con apparente disinteresse.

Garnacho sembra preferire il Chelsea al Napoli, ritroverebbe Enzo Fernandez

Alejandro Garnacho è sempre più lontano dal Manchester, ma oggi anche dal Napoli. Lo abbiamo prima scritto qui in riferimento alle notizie pervenute da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale. Pare che infatti il Chelsea si stia avvicinando sempre di più all’argentino e abbia preparato un’importante offerta che ancora non soddisfa i Red Devils. Il giocatore sarebbe – a detta del Telegraph – più allettato dall’idea di ritrovare Enzo Fernandez, suo compagno in nazionale.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano inglese, edizione online:

“Il Chelsea si prepara a presentare un’offerta iniziale per Alejandro Garnacho e potrebbe avere la strada spianata per assicurarsi l’esterno del Manchester United. Garnacho è stato oggetto di interesse sia del Chelsea che del Napoli, ma il club italiano è attualmente in trattative per ingaggiare Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Se il Napoli riuscisse a convincere Adeyemi a trasferirsi in Italia, il Chelsea potrebbe rimanere l’unico club realmente in corsa per Garnacho prima della chiusura della finestra di mercato di gennaio.

I Blues hanno già preso contatti per sondare la disponibilità di Garnacho e stanno valutando la sua situazione, con l’intenzione di formalizzare un’offerta. Sia il Chelsea che il Napoli hanno espresso preoccupazioni riguardo al temperamento di Garnacho, ma sembra che il club di Londra sia pronto a passare all’azione.Lo United, dal canto suo, intende mantenere una linea dura sul futuro del giocatore, valutandolo oltre 50 milioni di sterline e dichiarandosi indisposto ad accettare offerte che includano contropartite tecniche indesiderate.

Tuttavia, al di fuori di Old Trafford, si ritiene che l’argentino possa lasciare il club prima della chiusura del mercato e che il Chelsea sia attualmente la destinazione più plausibile. Considerando un’ipotetica scelta tra Chelsea e Napoli, Garnacho sembra preferire Stamford Bridge, dove troverebbe il compagno di nazionale Enzo Fernández. L’interesse del Chelsea per Garnacho nasce dal desiderio di rafforzare le opzioni offensive, specialmente sulla fascia sinistra. L’assenza di Mykhailo Mudryk, risultato positivo a una sostanza vietata, ha lasciato il Chelsea con un’opzione in meno per l’attacco sulla sinistra. Inoltre, c’è la possibilità che Christopher Nkunku lasci il club, dato l’interesse manifestato dal Bayern Monaco, mentre João Félix è stato accostato al Milan”.

