Garnacho ha dato la sua disponibilità al Napoli, presto nuovi colloqui con lo United (Schira)

Manna sta spingendo, ha ottenuto già il sì del giocatore e ora lavora per abbassare le richieste del Manchester United

Il Napoli non molla Garnacho. Manna sta spingendo, ha ottenuto già il sì del giocatore e ora lavora per abbassare le richieste del City. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X che aggiunge come presto ci saranno nuovi contatti tra il club e il Manchester United.

Ecco cosa scrive Schira su X:

“Previsti nuovi colloqui tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho. Il direttore sportivo Giovanni Manna spinge per ingaggiare l’ala argentina come sostituto di Kvaratskhelia. Garnacho ha già dato la sua disponibilità per unirsi al Napoli“.

Garnacho allo United guadagna quanto Kvaratskhelia al Napoli ma il club chiede 80 milioni (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa Garnacho l’argentino individuato da Conte e Manna per sostituire Kvara ormai del Psg.

Il giocatore ha aperto all’ipotesi Napoli, forse anche stuzzicato dall’idea di poter diventare grande nello stadio intitolato al mito di ogni argentino. A Manchester guadagna quanto prendeva Kvara a Napoli e l’ingaggio non è certo un problema. Il muro, semmai, è rappresentato dalla richiesta dello United: 80 milioni. Già, perché i Red Devils devono fare cassa per rientrare nei paletti del fair play finanziario e non hanno intenzione di fare sconti, soprattutto per un 2004 dal potenziale enorme. A queste cifre, ovviamente, non c’è trattativa. Ma gli agenti di Garnacho proveranno ad ammorbidire la posizione dello United: il Napoli punta a uno sconto sostanzioso, pronto a mettere sul piatto 45 milioni, bonus compresi.

