Su Garnacho c’è anche la Juventus, il Napoli deve offrire più di 40 milioni per averlo (Bargiggia)

Il giornalista riporta che lo United ha rifiutato una prima offerta degli azzurri da 40 milioni e che i bianconeri vorrebbero assicurarsi l’argentino per l’estate.

Alejandro Garnacho è uno dei nomi nella lista del Napoli per sostituire Kvaratskhelia, prossimo a firmare per il Psg. Tuttavia, la trattativa sembra non essere facile.

Su Garnacho dello United c’è anche la Juventus

Il giornalista Paolo Bargiggia riporta su X:

Il Napoli trova difficoltà per ora a chiudere con Garnacho (respinta una proposta di 40 mln dal Manchester United), perché sul giocatore c’è anche la Juventus, che vorrebbe trattarlo per questa estate. La sensazione è che De Laurentiis dovrà almeno provare ad alzare l’offerta.

Scrive la Gazzetta:

Il Napoli ha già sondato il Manchester United per Alejandro Garnacho, 20 anni, tra i migliori talenti della sua generazione. La risposta è stata da brividi: servono 80 milioni. Serve un grande sconto, per questo ieri sera Manna è poi atterrato a Barcellona, per parlare con gli agenti del giocatore e capire la fattibilità dell’affare. Ma Garnacho è uno dei profili, l’altro in prima fila gioca a Dortmund e da anni fa impazzire i tifosi del Borussia. È Karim Adeyemi, 22 anni sabato, scheggia immarcabile che può giocare su entrambe le fasce e che in questa stagione ha realizzato una tripletta in Champions contro il Celtic. Il Borussia è club che vende se arriva l’offerta giusta, ma anche qui servirebbe un investimento importante, da circa 40 milioni di euro.

