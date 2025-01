Garnacho allo United guadagna quanto Kvaratskhelia al Napoli ma il club chiede 80 milioni (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa Garnacho l’argentino individuato da Conte e Manna per sostituire Kvara ormai del Psg.

Scrive la Gazzetta:

Il giocatore ha aperto all’ipotesi Napoli, forse anche stuzzicato dall’idea di poter diventare grande nello stadio intitolato al mito di ogni argentino. Garnacho a Manchester guadagna quanto prendeva Kvara a Napoli e l’ingaggio non è certo un problema. Il muro, semmai, è rappresentato dalla richiesta dello United: 80 milioni. Già, perché i Red Devils devono fare cassa per rientrare nei paletti del fair play finanziario e non hanno intenzione di fare sconti, soprattutto per un 2004 dal potenziale enorme. A queste cifre, ovviamente, non c’è trattativa. Ma gli agenti di Garnacho proveranno ad ammorbidire la posizione dello United: il Napoli punta a uno sconto sostanzioso, pronto a mettere sul piatto 45 milioni, bonus compresi.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport Uk:

Il Manchester United non ha ricevuto alcun’offerta ufficiale per Garnacho. Sky Italia riporta che il Napoli è interessato all’argentino per sostituire Kvaratskhelia. Ma il tecnico Ruben Amorim ha elogiato Garnacho nella sua ultima prestazione contro l’Arsenal. Lo United non vuole cederlo, a meno di un’offerta molto alta.

