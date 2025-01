Il Napoli ha l’accordo col giocatore: 4 milioni fino al 2030. Oggi l’incontro di Manna con il Manchester United. Il triangolo con Dorgu

Garnacho, basteranno i 50 milioni del Napoli? Lo United ne vuole 80 (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sporto che “oggi sarà una giornata chiave per la soluzione del giallo dell’inverno: chi sarà il post Kvara?”

Il Napoli ha un obiettivo: il ventenne argentino Garnacho ma costa tanto (80 milioni) e il Napoli non può spenderne fino a 50 che sono una cifra ragguardevole.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

A Milano sono attesi i dirigenti dello United, che hanno due appuntamenti molto importanti in agenda. Il primo con il Napoli, per capire fino a dove il club di De Laurentiis potrà spingersi per arrivare a Garnacho. E il secondo con Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, per parlare di Patrick Dorgu. L’esterno danese è finito nel mirino dei Red Davils, ma non è nemmeno mai uscito dal taccuino del Napoli. Per Conte e Manna era una priorità per la prossima stagione, ma se non dovesse decollare l’affare Garnacho, allora il club azzurro potrebbe tentare un assalto su Dorgu e anticipare un’operazione in agenda per l’estate.

O Garnacho o niente?

Comprare per comprare, non vale la pena. Serve qualcuno che sposti, qualcuno che possa evitare che la cessione di Kvara si trasformi in autogol tecnico. Manna lo sa, per questo si è dato un paio di giorni ancora di tempo per capire se ci sono i margini per arrivare a Garnacho, primo obiettivo da tempo. Col Manchester si parte da una distanza enorme: 80 milioni la richiesta inglese, 40 la prima offerta azzurro. Oggi il Napoli mostrerà di essere pronto a un ulteriore sacrificio, con Aurelio De Laurentiis – fresco di rientro da Los Angeles – che pare disposto a spingersi fino a 50 milioni, bonus inclusi. Basterà?

il Napoli avrebbe già un accordo con l’entourage del giocatore: 4 milioni fino al 2030.

ilnapolista © riproduzione riservata