Il Manchester United non svende Garnacho anche se la cessione sarebbe utile per il fair play finanziario (Sky Uk)

Il Napoli spera di averlo per meno di 70 milioni di euro ma valuta anche alternative più economiche.

Mancano pochi giorni alla fine della finestra di mercato invernale e il Napoli vorrebbe chiudere per Alejandro Garnacho del Manchester United, che diventerebbe a tutti gli effetti il sostituto di Kvaratskhelia, andato al Psg.

Lo United non ha fretta di vendere Garnacho

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk:

Garnacho non voleva per forza lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato, tra il forte interesse di Napoli, Chelsea e altri tre club. Sono arrivate una serie di richieste ai Red Devils che sarebbero disposti a venderlo per rientrare nel fair play finanziario e ricostruire la squadra secondo specifiche richieste di Amorim. Il club sta quindi considerando diverse opzioni per il futuro di Garnacho, nel caso in cui arrivi un’offerta soddisfacente.

Il Napoli ha già proposto una cifra, rifiutata dallo United, di 40 milioni di sterline (47 milioni di euro). L’impressione è che il Napoli debba aggiungere altri 20 milioni di sterline (in totale 70 milioni di euro) per invogliare lo United a vendere, ma il club italiano spera che si possa raggiungere un compromesso. Nel frattempo stanno valutando opzioni alternative più economiche.

Il Chelsea non ha ancora formalizzato un’offerta ma apprezza Garnacho. Anche club spagnoli e tedeschi sono sulle sue tracce. Il nazionale argentino non è a corto di pretendenti, ma la situazione è opposta a quella di Rashford che invece cerca una nuova sfida lontano dallo United.

Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni di euro ma i Red Devils, stretti nella morsa del fairplay finanziario, vogliono capitalizzare al massimo la cessione di un prodotto dell’academy che a bilancio sarebbe profitto netto e hanno sparato 60 milioni di sterline [circa 70 milioni di euro ndr]. Il club azzurro potrebbe arrivare a 60 milioni di euro, non oltre. L’accordo con Garnacho è vicino, sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore.

