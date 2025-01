Dorgu sta spingendo per essere ceduto, l’unica offerta è quella dello United (Tmw)

L’esterno vorrebbe si concretizzasse a gennaio la trattativa per la sua uscita, il Lecce vuole tenerlo fino a giugno. Il Napoli è alla finestra

Patrick Dorgu potrebbe già lasciare il Lecce nella sessione invernale di questo mercato, a causa della sua stessa volontà. L’esterno sa di valere molto sul mercato e sa che le sue prestazioni hanno fatto gola a molti club europei. Tra gli altri c’è anche il Napoli, che però – al massimo – vorrebbe acquistarlo per fargli completare la stagione in Salento, e poi prenderlo a giugno. Una soluzione che Dorgu stesso, stando a Tuttomercatoweb, non sembra apprezzare particolarmente dato che pare stia spingendo per uscire subito dal Lecce (direzione United, a questo punto?). Il tutto è anche collegato alla questione Garnacho, anche se il Manchester vorrà prendere un esterno difensivo a sinistra a prescindere dall’uscita dell’argentino.

Dorgu già lontano da Lecce a gennaio? Il giocatore spinge (Tmw)

Di seguito quanto scrive la redazione di Tuttomercatoweb:

“Arrivano novità sul fronte Patrick Dorgu e le trattative per un possibile addio dell’esterno al Lecce in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione al momento l’unica offerta formale arrivata al club salentino è quella del Manchester United al quale i giallorossi hanno espresso la loro volontà di tenere il danese fino all’estate. Per il Lecce è prioritaria la salvezza, con Dorgu, anche se è una storia tutta ancora da scrivere visto che lo stesso giocatore starebbe premendo affinché la situazione si possa concretizzare già ora.

A monitorare la situazione, a distanza, c’è anche il Napoli, visto che il club azzurro è sulle tracce del classe 2004 nato a Copenaghen. A differenza di quello che vorrebbe il Manchester United i partenopei sarebbero disposti a lasciare Patrick Dorgu in Salento fino al termine della stagione e questa sarebbe, appunto, l’ipotesi più gradita per il Lecce.

Il presidente dei giallorossi, nella giornata di ieri, dopo il primo summit con il Manchester United, ha affermato: «L’incontro è stato cordiale ed è andato bene. Per noi sederci al tavolo con il Manchester United per parlare di un calciatore che proviene dalla nostra Primavera è una soddisfazione, significa che il percorso di crescita del club è notevole. Abbiamo spiegato loro che la nostra volontà al momento è di mantenere inalterato l’organico tenendo tutti i big, Dorgu in particolare. Abbiamo fatto capire che per noi quest’anno è un appuntamento importante con la storia, potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati della loro offerta, la priorità per noi è il risultato sportivo»”.

