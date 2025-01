Fuga dal Manchester United, non solo Garnacho

Dal Guardian. Anche Rashford. “Garnacho potrebbe essere ceduto per circa 55 milioni di sterline. Così Amorim potrebbe rinforzare la sua squadra”

Il Guardian analizza la situazione del reparto offensivo dello United di Amorim relativa anche a Garnacho e alla sua possibile cessione al Napoli. I Red Devils si trovano in una grave crisi tecnico-tattica (sono 15esimi in Premier League) e anche finanziaria, dovendo praticamente lasciar andare molti dei giocatori più futuribili e talentuosi e di fatto continuando a svalutare grandi investimenti già fatti (in passato Pogba, ora gente come Rashford e Zirkzee ma anche Hojlund, Varane, De Ligt).

Sembra che ogni ala (quindi anche Garnacho) voglia lasciare lo United (il Guardian)

Di seguito quanto si legge dal Guardian, edizione online odierna:

“Sembra che ogni ala del Manchester United, tranne Amad Diallo, voglia lasciare il club. Il Chelsea si prepara a intavolare trattative per un possibile accordo per Alejandro Garnacho, che interessa anche al Napoli. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Italia, l’argentino potrebbe essere ceduto per circa 46 milioni di sterline (55 milioni di euro), una cifra che potrebbe permettere a Ruben Amorim di avere cassa per rinforzare la squadra.

Rashford sta disperatamente cercando un club disposto a prenderlo in squadra e pagare il suo ingaggio, ma le opzioni per lui si stanno riducendo. Nonostante i cronici problemi finanziari, il Barcellona avrebbe incontrato l’agente dell’attaccante a Lisbona, prima della partita contro il Benfica. «Stiamo affrontando la questione del fair-play finanziario» ha dichiarato il direttore sportivo del Barça, Deco. «Negli ultimi giorni di mercato, se sarà possibile rinforzare la squadra, ci proveremo, ma ad oggi non c’è nulla.» Sono circolati nomi di altri club interessati a Rashford, l’ultimo è quello del Marsiglia.

Nel frattempo, Antony è molto vicino a un trasferimento al Real Betis. Un possibile arrivo al Manchester United potrebbe essere quello di Patrick Dorgu, terzino del Lecce. I dirigenti dello United si sono recati in Italia per discutere un accordo che partirebbe da 25 milioni di sterline per il laterale sinistro danese. Altri nomi nella lista dei desideri includono Tyrick Mitchell del Crystal Palace e Rayan Aït-Nouri del Wolverhampton”.

ilnapolista © riproduzione riservata