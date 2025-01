Dorgu sempre più vicino allo United: i Red Devils hanno offerto più di 30 milioni al Lecce

Patrick Dorgu, conteso principalmente da Manchester United e Napoli, sembra sia destinato ad approdare ai Red Devils. In Inghilterra, infatti, lo vedono come il sostituto di Alejandro Garnacho.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sull’esterno del Lecce:

Il Manchester United ha fatto una nuova offerta per Patrick Dorgu, come rivelato oggi. La proposta ora supera i 30 milioni di euro e il club sta cercando di finalizzare il trasferimento, anche dopo il via libera del giocatore di due giorni fa.

