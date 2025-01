Danilo vuole i soldi per lasciare la Juve. Tra lui e Thiago Motta una visione del calcio agli antipodi

Il Corriere Torino: oggi il difensore torna ad allenarsi con la Juventus. Per l’ex capitano l’addio sarebbe forzato e, quindi da retribuire con quanto gli spetterebbe

Sul Corriere di Torino si fa il punto della situazione Danilo. L’ex capitano della Juventus era stato escluso dai convocati per la Supercoppa in Arabia. Adesso però la Juve è tornata a Torino e così ha fatto anche il brasiliano, di ritorno da una mini vacanza. Il club lo ha messo sul mercato, su di lui c’è il Napoli e alcuni club della Premier. Prima però si deve trovare l’accordo con la Juventus.

La Juve vuole intavolare una trattativa per Danilo, lui vuole pagato tutto lo stipendio

Scrive il Corriere di Torino:

“Oggi, come da programma della chat di squadra, Danilo si presenterà al centro sportivo della Continassa per riprendere gli allenamenti dopo lo stop della Supercoppa, dalle cui convocazioni era stato escluso: va da sé, si profila un confronto — o braccio di ferro, a seconda dei tempi con il quali sarà risolto — tra il brasiliano e il club. Del resto, le posizioni (pubbliche) sono note. Si dovrà parlare di soldi, com’è naturale che sia, e come sempre succede.

Il guaio è che uno li pretende dall’altra, e viceversa. Perché se Madama non vuole più il suo cavaliere, lui ha ricevuto qualche richiesta, tra il Napoli (in pole) e la Premier, e allora è ovvio che la Juve tenti di farci un’affare di mercato. Al contrario, per l’ormai ex capitano sarebbe un’operazione d’addio forzato e, quindi, da retribuire, con quanto gli spetterebbe. Dietro l’addio c’è un feeling mai nato con Thiago Motta, con il quale persiste una visione del calcio agli antipodi, nonostante il giocatore si sia sempre messo a disposizione. Può capitare“.

