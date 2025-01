Vlahovic nel mirino di Arsenal e United, ma la Juve vorrebbe cederlo per 65 milioni (CaughtOffside)

Il portale di calciomercato commenta: una cifra abbastanza spropositata, ma il serbo potrebbe essere utile a due squadre che cercano un vero numero 9. Anche il Psg monitora la situazione.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, Arsenal e Manchester United sono interessati ad acquistare Dusan Vlahovic dalla Juventus; il contratto del serbo con il club bianconero scadrà nel 2026.

Arsenal e Manchester United interessati a Vlahovic

Il portale di calciomercato scrive:

Sembra sempre più probabile che Vlahovic lascerà la Juventus, con Arsenal e Manchester United tra i club che guardano a un potenziale trasferimento. La Juve sta pianificando un incontro sul futuro di Vlahovic a febbraio, con l’aspettativa che fisseranno una richiesta di circa 65 milioni di euro. Arsenal e United sono entrambi ammiratori del giocatore, i due club di Premier League stanno, insieme al Psg, monitorando la situazione. Anche se Vlahovic non è il miglior attaccante del mondo, ha qualità e potrebbe essere un’opzione utile da considerare, anche se forse non a 65 milioni. I Red Devils potrebbero scaricare presto Zirkzee e spianare la strada a un possibile scambio con la Juve. L’Arsenal, nel frattempo, ha bisogno di più attaccanti dopo l’infortunio di Saka e le prestazioni in calo di Havertz e Gabriel Jesus negli ultimi tempi.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 Manchester United and Arsenal are both on alert as Dusan Vlahovic looks increasingly likely to leave Juventus. Full story to follow… pic.twitter.com/y5ikJbgDOZ — CaughtOffside (@caughtoffside) January 6, 2025

Il centravanti della Juventus è arrivato al 93esimo posto, dopo essere stato assente in classifica lo scorso anno. Di seguito, la descrizione del Guardian per motivare la sua posizione:

Tornato nella nostra top 100 dopo il 57esimo posto nel 2021 e il 66esimo nel 2022, Vlahovic continua a dividere gli opinionisti. Mentre è giusto dire che non è mai stato all’altezza delle aspettative dopo il suo trasferimento alla Juventus dalla Fiorentina di 70 milioni, la scorsa stagione ha collezionato 18 gol in 38 presenze e la Serie A lo ha nominato miglior attaccante 2023-24. L’anno scorso ha segnato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia per dare alla sua squadra un trofeo che mancava da tre anni.

